洛阳：培育社区社会组织 推进居民自治

昨日一大早，涧西区武汉路街道武汉路社区的活动室就热闹起来，汉武云裳社团正在练习模特步。据了解，截至目前，武汉路社区有21个社团，它们由居民自发成立、运作和管理，成为社区自治的一方阵地。

昨日一大早，涧西区武汉路街道武汉路社区的活动室就热闹起来，汉武云裳社团正在练习模特步。据了解，截至目前，武汉路社区有21个社团，它们由居民自发成立、运作和管理，成为社区自治的一方阵地。

社区成立社团，实施居民自我管理

“社团由我们自己管，老师是由队员众筹聘请的。”汉武云裳社团负责人林伟笑道。今年4月，汉武云裳社团成立。为了提升自身影响力，该社团聘请了专业老师，还不断外出参加演出活动。“队员们相互协作，就像一家人，执行力很强。”林伟说，现在只要社区举办演出，不用工作人员操心，各个社团分工合作，没几天，所有节目就排练好了。

成立文艺社团是武汉路社区开展居民自治的一个重要尝试。“自从社区引导居民成立社团，实施居民自我管理，社区工作人员不用再为公益课的事儿操心了，可以腾出手来忙其他工作。”武汉路社区党委书记、居委会主任张静说，这些文艺社团为社区志愿服务提供了人员和力量支持。

将社团“孵化”为参与社区治理和提供服务的社会组织

2019年，为鼓励居民参与社区治理，涧西区邀请社工组织进驻该区2个街道的10个社区，成立各类社团。

“我们社区以前有不少公益课，专业社工依托公益课打造了各类社团。”张静说，社团成员是志趣相投的居民，大家在一起不仅交流共同的爱好，还参与社区治理。

武汉路街道秦岭路社区合唱团就扮演了文艺队和社区志愿队的双重角色。合唱团成立于2016年，去年，通过参加社区公益微创投大赛，合唱团开始“转型”，队员们一边排练文艺节目，一边参加社区服务。

记者了解到，社区成立文艺社团的目的，一是为居民提供交流、学习的平台，二是要逐渐将社团“孵化”为参与社区治理和提供服务的社会组织。“如果直接让居民参加志愿组织，激发不了大家的兴趣。先让志趣相投的居民成立社团，再引导社团向社区社会组织转变，居民更容易接受。”武汉路社区社工王春艳说。

培育社区社会组织，引导社区居民自治

走进洛龙区学府街道大学城社区，只见墙上挂着许多社团的活动照。今年，该社区邀请洛阳晚报老年大学帮其打造了10个社团，周一至周五，活动不断。“我们一直向社团负责人传递‘自治’思想，也在不断探索如何引导文艺队伍向志愿服务队伍过渡。”大学城社区党总支书记司西西说。

社区的社团如何完成“身份”转变？不妨看看武汉路社区的经验。社团成立后，该社区并没有收取社团教室使用费，而是鼓励各社团通过结对子帮扶孤寡老人、参与社区公益活动等方式冲抵教室使用费。久而久之，社团成员自觉参与社区治理，“社区是我家，建设靠大家”的意识深入人心。

“社区工作纷繁复杂，单靠社区的力量不够，需要动员社区居民参与治理，形成社区治理新模式。”涧西区社区治理和服务创新办公室负责人介绍，让社团成为居民共建共享的“自治阵地”，无疑是一种有益尝试。据了解，未来我市会有更多社区尝试成立兴趣社团，引导社团向社区社会组织转变，推动居民参与社区服务和治理，不断健全居民自治机制。（记者 何奕儒）