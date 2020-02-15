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洛阳这家邮政所添了新功能——扶贫！红薯粉条、花椒、土鸡蛋都能买到
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 18:22

　　即日起，洛阳这家邮政所不仅能寄信，发快递，还能买贫困地区农产品。

　　10日，由洛阳市扶贫办、中国邮政集团公司洛阳市分公司(简称市邮政公司)联合建设的全市首个“洛阳市消费扶贫生活馆·邮政馆”在涧西区天津路邮政所举行开馆仪式。

　　洛阳市消费扶贫生活馆·邮政馆突出“原汁原味原产地”，打通了产品源头端和终端消费者，是集周边居民零售、职工福利采购、线上下单线下自提等功能于一体的服务平台，有效解决了贫困地区农产品“卖难”“难买”的问题。

　　开馆仪式活动现场有红薯粉条、大红袍花椒、手剥核桃、手工鲜椒酱、土鸡蛋等多款爆款秒杀产品，不少市民现场下单购买。

　　市邮政公司相关负责人介绍，“洛阳市消费扶贫生活馆·邮政馆”精选九县(市)带贫农特产品180余种，为全市贫困户、带贫合作社、驻村第一书记、广大消费者，提供贫困地区农产品展销对接的平台和常态化宣传销售的阵地。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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