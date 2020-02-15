加快建设生态都市圈 河洛山川将再增绿42万亩

众人拾柴火焰高，众人植树树成林。眼下进入冬季，一场国土绿化提速提质的人民战争再一次在河洛大地全面打响。在黄河岸边，在荒山荒坡，在农村四旁，在矿区修复一线，处处都有热火朝天植苗增绿的行动。

众人拾柴火焰高，众人植树树成林。眼下进入冬季，一场国土绿化提速提质的人民战争再一次在河洛大地全面打响。在黄河岸边，在荒山荒坡，在农村四旁，在矿区修复一线，处处都有热火朝天植苗增绿的行动。

日前，《洛阳市2021年度国土绿化提速提质行动实施方案》正式出台。2021年度，洛阳将聚焦推动黄河流域生态保护和高质量发展，坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”总原则和“扩绿量、调结构、提质量、增效益”总基调，大力实施以沿黄绿化为主的“十项工程”，计划完成营造林42万亩，进一步厚植副中心生态优势，加快建设生态都市圈。

按照要求，今年12月底前要完成全年造林任务的60%，明年4月底前全面完成人工造林和封山育林任务，确保栽一片成一片。此外，明年8月底前要完成飞播造林任务。

沿黄绿化工程

以小浪底库区周边、畛河下游两岸、湿地清退区为重点，采取人工造林、飞播造林的方式，在黄河沿岸营造水源涵养林、水土保持林、固堤林、经济林，实现新安、孟津之间绿化贯通，高标准打造重要节点，加强黄河湿地保护和建设，逐步打造百里生态景观长廊。

建设任务：高标准实施沿黄绿化4.9万亩。

廊道绿化巩固提升

按照“四季常绿、三季有花、立体配置、树种优化”要求，对尧栾西高速、新伊高速、洛济高速、二广高速等新建或改扩建道路，高速公路重要节点，洛河偃师段、洛宁段实施高标准花化、彩化、美化；建设尧栾西高速绿化美化示范段，力争打造成为“中原地区最美高速”。对主要廊道沿线缺株断档的进行补植补造。做好景区之间旅游通道绿化提升。

建设任务：实施廊道绿化巩固提升0.6万亩。

南部生态涵养区建设

对生态资源良好的栾川、嵩县、洛宁、汝阳南部四县加强中幼林抚育，优化林分结构，提升自然保护区、自然保护地、各类自然公园保护建设，不断增强森林、湿地涵养水源、净化空气、调节气候等功能。

建设任务：南部四县规划造林15.9万亩，森林抚育8万亩(结合其他重点工程实施)。

荒山荒坡绿化

结合发展沟域经济，以主要廊道沿线及万安山、锦屏山等荒山荒坡、困难地和25度以上陡坡地绿化为重点，营造水土保持林、风景林、经济林。在伊洛河沿线和大型水库周边实施飞播造林，营造常绿树、彩叶树、阔叶树混交的景观林。

建设任务：实施荒山荒坡绿化6.8万亩，其中，人工造林3.3万亩，封山育林3.5万亩。实施飞播造林13.5万亩，飞播林抚育2 万亩。

国储林建设

坚持“市场主导、政府扶持，金融支持、主体担保，企业经营、林农受益”的原则，通过集约人工林栽培、现有林改培、抚育等措施，建设工业原料林、乡土珍贵树种和大径级用材林等国家储备林基地。

建设任务：实施国储林项目集约人工林栽培2.4万亩、现有林改培1.4万亩、中幼林抚育8 万亩。

矿区绿化

结合“三山”治理行动，按照属地管理和“谁破坏谁修复、谁投资谁受益”的原则，对栾川、嵩县、新安、偃师等县(市)的废弃矿山和尾矿库区实施覆土绿化，生态修复。

建设任务：实施废弃矿山及尾矿库绿化0.7万亩。

农田林网建设

重点在偃师、孟津实施农田林网建设，完善和提升农田防护林体系，为粮食安全筑牢“绿色屏障”。

建设任务：新建和完善农田林网0.5万亩。

乡村绿化美化

坚持“一村万树、见缝插绿(竹)、一村一果、一村一花”原则，实施村庄绿化美化，建设“村内有绿地、路渠有林荫、院内有花木、四旁有瓜果”美丽乡村。保护好大树古树，积极创建森林特色小镇和森林乡村。

建设任务：实施村庄绿化美化300个，绿化面积1.2万亩。

城郊森林改造提升

推进城郊森林公园建设提升，完善便民服务设施建设，提升休闲健身、自然教育、科普文化等功能，打造城镇生态屏障、天然氧吧。

建设任务：重点实施偃师首阳山、洛宁县凤翼山、宜阳县锦屏山、汝阳县瑞云山、凤凰山等城郊森林公园提升改造。

林下经济建设

推进林药、林菌、林菜、林花等林下种植和林禽、林畜、林蜂等林下养殖发展，提高林地综合效益。

链接：国土绿化政策“大礼包”

为确保高标准完成2021年度国土绿化任务，在充分利用国家、省级财政投资的基础上，洛阳市级财政采取以奖代补的方式，从以下6个方面对各县(市)区进行支持：

1.对沿黄绿化工程，每亩补助2000元；

2.对廊道绿化中新增加的绿化，每亩补助1000元；

3.对荒山荒坡绿化精品工程，每亩补助500元；

4.对退耕造林工程，参照国家新一轮退耕还林补助政策，每亩补助1600元，按900元、300元、400元的标准分三年补助到位；

5.对达到村庄绿化建设标准的行政村，每村补助5万元；

6.对飞播造林，积极争取省级财政资金支持，对未纳入省级任务的飞播造林，市财政按照每亩50元的标准进行补助。

此外，洛阳将采取“政府主导、市场运作、社会投入”的方式，鼓励建立多元化、多渠道国土绿化投入机制，鼓励和引导各类市场主体参与国土绿化。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 向民 陈峰 文/图）