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富起来稳得住 宜阳89个贫困村村集体经济收入均超过5万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 13:22

　　10日，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会宜阳县专场举行，重点介绍宜阳县脱贫攻坚工作情况和特色亮点。

　　2012年，宜阳县被确定为国家扶贫开发重点县。全县共有建档立卡贫困村89个，贫困人口21405户79671人，贫困发生率为13.2%。2018年，该县全面完成退出贫困县的各项目标任务；2019年3月通过省级贫困县退出评估核查验收；2019年5月，省政府召开新闻发布会，宣布宜阳县退出贫困县序列。截至2019年年底，该县89个贫困村全部脱贫出列，累计脱贫20092户75996人，贫困发生率降至0.65%，绝对贫困问题基本消除，为加快乡村振兴、决胜全面建成小康社会奠定了坚实基础。

　　近年，宜阳县贫困群众收入水平大幅度提高。2014年全县农民人均纯收入是7654元，到2019年年底，全县农村居民人均可支配收入已达到了12440.4元，贫困群众的自主脱贫能力稳步提高。

　　通过一批农村基础设施和公共服务项目的实施，全县通硬化道路率、通客车率、通动力电率、户户通电率、贫困户有线电视进村入户率均达到了100%；出行难、用电难、上学难、看病难、通信难等长期没有解决的问题得到了全面解决，贫困地区经济社会发展明显加快，基本公共服务日益完善，89个贫困村村集体经济收入均已达到5万元以上。

　　打赢脱贫攻坚战，发展产业是关键。近年，宜阳县先后出台了6个指导意见和方案，确立了以花椒、烟叶、艾草、中药材等为主导的特色种植业，以肉牛、生猪、肉鸽等为主导的畜牧养殖业，以苗木花卉、林果采摘为主导的生态农业。同时，该县还因地制宜打造了以赵老屯为代表的沟域经济示范村，培育出了董王庄乡艾草、上观乡水蜜桃、锦屏镇软籽石榴、香鹿山镇花椒和迷迭香等一批特色产业，建成5个特色优势专业乡镇、80个特色优势专业村，使全县产业扶贫做到了“一乡一业、一村一品，既有规模、又有效益”。

　　目前，该县已经形成了以“一花一叶，一草一木”为主导的特色农业新格局，打造出了“中国生态食材花椒之乡”“中国中医农业之乡”以及“三品一标”农业品牌等69个品牌，12万亩的花椒、6万亩的烟叶、20万亩的花生、3万亩的苗木花卉、8万亩的优质林果、7万的亩中药材和8000万袋食用菌的种植新格局已初步形成，形成了中药材深加工、艾条艾绒艾柱等艾草制品、迷迭香精油制品、迷迭香茶和花椒芽菜等系列产品。香鹿山香谷、七彩莲花谷、连昌河休闲农业等15个市、县级沟域经济示范带已初步形成，培育壮大了民俗休闲、观光游玩、生态采摘、养生养老等多种业态，全县特色种植产业规模达56万亩，带动6万余名贫困群众稳定增收，为脱贫攻坚加速助跑注入了不竭动力。

　　下一步，该县将突出抓好产业发展衔接，以富民强镇为目标，持续做大做强烟叶支柱产业和花椒、迷迭香、中药材、软籽石榴、冬桃、冬枣等长效农业产业，为推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接提供最坚强的产业保证。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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