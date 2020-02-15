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洛阳因病致贫返贫人口4年减少11.2万
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 10:30

　　10日，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会关注卫生健康领域，重点介绍洛阳健康扶贫的工作情况和特色亮点。

　　近年，洛阳市卫生健康系统坚持“保基本、兜底线、可持续”的原则，紧紧围绕“看得起病、看得上病、看得好病、少得病”的目标，全面落实健康扶贫行动计划，实施“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”的“三个一批”行动计划，紧盯基本医疗保障，从减轻困难群众医疗费用负担、全面提高贫困人口健康水平和基本医疗卫生服务能力着手，聚焦因病致贫因病返贫特殊困难群体，综合施策、创新推动、精准发力，全面提高贫困人口的健康水平。

　　目前，洛阳因病致贫返贫人口已由2017年的3.86万户12.16万人减少至3755户9256人，减少11.2万人，因病致贫返贫发生率37.1%，低于全省平均数10个百分点。贫困群众对健康扶贫工作满意度不断提升，为全市打好打赢脱贫攻坚战提供了有力的健康保障。

　　2016年以来，洛阳争取各级资金完成贫困地区11个县级医疗机构、154个乡镇卫生院服务能力提升和500所村卫生室的基础设施提升工作。同时，加强基层卫生人才队伍建设。2017年到2020年9月，近四年时间，共培养贫困地区卫生人才8585人，支持贫困县县级医院重点专科117个，基层人才结构得到优化。

　　近四年来，三级医院组团帮扶贫困县医院选派984人，帮扶团队累计接诊门诊18.04万人次、开展手术1.1万台次、开展适宜技术576项，提升了帮扶对口医院诊疗水平。“互联网+医疗”实现跨越发展，基本实现“小病在乡村、大病到医院、康复回基层、90%病人就医不出县”的目标。

　　目前，洛阳贫困人口大病专项救治病种由2017年的9种扩大至目前的30种，全市30种大病患者救治率100%，做到应治尽治。近四年来，累计大病集中救治10107人。洛阳市对建档立卡人员医保资助参保工作，目前按不低于每人每年30元的定额资助参保，其余部分由个人缴付。

　　在做实做细家庭医生签约服务的同时，洛阳将边缘户纳入家庭医生签约服务。目前贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达100%，做到应签尽签。全市所辖9县(市)206家县域内医疗机构全面落实“先诊疗后付费”和“一站式就医结算”工作。近四年来，累计“一站式就医结算”88.69万人次、“先诊疗后付费”94.44万人次、免收住院押金20.57亿元。

　　2014年，洛阳开始实施贫困地区儿童营养改善项目，为6至24个月儿童免费发放儿童营养包。截至目前，全市累计共发放营养包120.69万盒，发放儿童22.27万名，营养包发放率达100%，有效服用率达到95%以上，极大改善了贫困地区婴幼儿营养和健康状况。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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