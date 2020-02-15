洛阳再添两家省级众创空间

近日，记者从市科技局获悉，省科技厅日前公示了2020年度省级众创空间备案名单，我市洛理文创专业化众创空间和洛阳维度能源产业园众创空间入围。
近日，记者从市科技局获悉，省科技厅日前公示了2020年度省级众创空间备案名单，我市洛理文创专业化众创空间和洛阳维度能源产业园众创空间入围。
洛理文创专业化众创空间位于洛阳理工学院九都校区内，已形成“创业培训+创业导师+研发设计+金融投资+市场拓展+产业培育”的整体孵化链条，围绕数字创意、文旅融合、影视动漫等领域累计孵化团队25个、科技型中小微企业18家，带动就业300余人。洛阳维度能源产业园众创空间位于高新区，是专门集聚和培育石化能源类企业的孵化载体，具备良好的硬件设施和较为完善的孵化服务体系，通过定制化服务助力企业发展，已进驻孵化企业39家。（记者 戚帅华）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605