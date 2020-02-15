记者节，洛报融媒记者感言

一个又一个5年，浇筑成河洛大地高质量发展的里程碑，谱写着洛阳副中心城市建设的新篇章。很荣幸，作为新闻工作者，我们用文字、图片、音视频深刻记录了这个伟大时代的丰富细节，我们自己也成为这个宏大叙事的一部分。

一个又一个5年，浇筑成河洛大地高质量发展的里程碑，谱写着洛阳副中心城市建设的新篇章。很荣幸，作为新闻工作者，我们用文字、图片、音视频深刻记录了这个伟大时代的丰富细节，我们自己也成为这个宏大叙事的一部分。站在“十三五”与“十四五”的交汇点上，第21个中国记者节之际，洛报融媒记者兵分多路，回访当年的采访对象，回顾“十三五”时期洛阳人民生产生活发生的可喜变化，聆听人们对即将到来的“十四五”的新期待，汇聚全市上下奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。