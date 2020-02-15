涨知识！除了龙门石窟，洛阳还有这么多石窟寺

近日，国务院办公厅印发《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)，在洛阳引发热烈反响。

近日，国务院办公厅印发《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)，在洛阳引发热烈反响。

您知道洛阳有多少石窟寺吗？

目前，洛阳石窟类文物保护单位共10处，其中，龙门石窟、水泉石窟、万佛山石窟为全国重点文物保护单位，虎头寺石窟、西沃石窟、铺沟石窟、谢家庄石窟为省文物保护单位，吕寨石窟、石佛寺石窟、禹宿谷堆石窟为市文物保护单位。近年，洛阳围绕龙门石窟保护的宝贵经验做法，积极指导各县区科学开展石窟寺保护工作，强化各个石窟寺管理机构的协同合作，加大科研力度，持续加大各石窟寺本体病害治理力度，充分发挥数据监测长效机制，为石窟寺长远保护提供科学基础。

《指导意见》出台后，洛阳石窟类文物保护单位相关负责人深感责任重大，大家纷纷表示，将严格按照要求，强化预防性保护和研究性修缮理念，全面提升石窟寺安全防范能力和水平，把文化遗产整理好、保护好、传播好，让广大人民群众感受石窟寺的魅力，为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。

《指导意见》要求，合理测算、从严设定石窟寺景区游客承载量。洛报融媒记者获悉，日前，龙门园区与相关旅游规划机构合作，按照新标准已完成新数据信息的全面采集，将尽快制定出高标准、科学规范的游客承载量方案，确保按照要求的时间节点完成方案上报与公布工作。目前，龙门石窟正着力建设一流的石窟三维数字化中心，以实现石窟文物数字化永久性、科学性保护，加快三维数字化成果向科技保护和展示利用方面的转化，提高文物保护、活化和展示利用水平。

（洛报融媒记者 智慧 文/图）