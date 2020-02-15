洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开民营企业家座谈会 助推民企发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-06 08:38

　　昨日，我市召开民营企业家座谈会，传达学习中共十九届五中全会精神，就优化营商环境，增强民营企业家建言献策、参政议政意识能力，助力洛阳副中心城市建设，与民营企业家座谈。

　　市委常委、统战部部长陈淑欣广泛征求企业家代表对我市营商环境优化、惠企政策落实方面的意见建议，认真聆听企业诉求，要求有关部门提升服务意识，及时解决企业在生产经营过程中遇到的困难。她强调，要充分认清形势，坚定发展信心，强化“保民营企业就是保市场主体”的意识，用心尽力促进营商环境不断优化，加强政企、银企对接，着力解决企业融资难题。要切实履职尽责，确保民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动落实落地，运用好民营企业诉求响应智慧平台和民营企业家学院，提升民营企业家政治素养和管理水平，坚持创新的核心地位，积极推动民营企业对标提升。要秉承家国情怀，加强诚信建设，引导民营企业家争做诚信守法的表率，支持和鼓励他们积极践行社会责任，为加快洛阳副中心城市建设作出更大贡献。(记者 王子君 通讯员 陈振豪 张凯)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河小浪底库区码头及水上旅游航道建...
  • 洛阳涧河综合治理示范段：秋色美如画 ...
  • 稳步推进！新安县黄河生态廊道明年1月...
  • 李亚会见中建六局公司客人
  • 李亚、刘宛康在洛参加第七次全国人口...
  • 即将亮相中国民营企业大会！看看“洛...
  • 围观！咱洛阳有个劳模主题公园
  • 洛阳持续推出公积金便民措施 提升副中...
  • 诗词大家叶嘉莹的人物传记电影上映 ...
  • 北风潜入悄无声 未品浓秋已立冬（二十...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月5日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    跟着镜头游洛阳，这些...
    洛阳鸿元轴承科技：研...
    孟津县朱寨村：创建特...
    我是小创客 创新本领大
    精彩热帖

    咸阳袁家村

    暮秋 国花园

    隋唐秋景

    残菏之美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605