洛阳召开民营企业家座谈会 助推民企发展

昨日，我市召开民营企业家座谈会，传达学习中共十九届五中全会精神，就优化营商环境，增强民营企业家建言献策、参政议政意识能力，助力洛阳副中心城市建设，与民营企业家座谈。 昨日，我市召开民营企业家座谈会，传达学习中共十九届五中全会精神，就优化营商环境，增强民营企业家建言献策、参政议政意识能力，助力洛阳副中心城市建设，与民营企业家座谈。 市委常委、统战部部长陈淑欣广泛征求企业家代表对我市营商环境优化、惠企政策落实方面的意见建议，认真聆听企业诉求，要求有关部门提升服务意识，及时解决企业在生产经营过程中遇到的困难。她强调，要充分认清形势，坚定发展信心，强化“保民营企业就是保市场主体”的意识，用心尽力促进营商环境不断优化，加强政企、银企对接，着力解决企业融资难题。要切实履职尽责，确保民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动落实落地，运用好民营企业诉求响应智慧平台和民营企业家学院，提升民营企业家政治素养和管理水平，坚持创新的核心地位，积极推动民营企业对标提升。要秉承家国情怀，加强诚信建设，引导民营企业家争做诚信守法的表率，支持和鼓励他们积极践行社会责任，为加快洛阳副中心城市建设作出更大贡献。(记者 王子君 通讯员 陈振豪 张凯)