洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

在新发展阶段育先机开新局 —— 一论打好收官战、开启新征程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-06 08:31

　　时间的书页不断掀开，发展的命题日新月异。

　　4日召开的全市重点工作推进会，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，动员全市上下冲刺四季度、打好收官战，谋划新蓝图、开启新征程。市委书记李亚强调，要认清形势、把握机遇，切实增强在新发展阶段育先机开新局的信心决心。

　　进入新发展阶段，是党的十九届五中全会站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，对“十四五”及今后更长一个时期我国发展做出的重大判断，是中华民族伟大复兴历史进程的大跨越。习近平总书记深刻指出，新发展阶段是全面建设社会主义现代化国家向第二个百年奋斗目标进军的阶段，在我国发展进程中具有里程碑意义，强调要“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，“善于在危机中育先机、于变局中开新局”，为我们指明方向、提供了遵循。

　　正所谓千里之行始于足下，对洛阳而言，把新发展阶段的要求和自身定位贯通起来，今年四季度显得很不寻常。这是奋力完成全年经济社会发展目标任务、实现全面建成小康社会和“十三五”规划收官的决战决胜期，也是科学谋划“十四五”发展和明年工作、开启全面建设社会主义现代化强市新征程的谋篇布局期，还是持续推进转型发展高质量发展、加快构建新发展格局、全面落实洛阳发展新定位的深化提升期。这“三个期”，既体现“立足当前放眼长远”的承前启后，又体现“站位全局成于一域”的融会贯通。换言之，置身这样的发展方位，我们要育先机、开新局，既是服务国家大战略使命所系，更是加快洛阳发展自身所需。

　　今年以来，全市上下认真落实中央、省部署要求，统筹疫情防控和经济社会发展，“戴着口罩抓发展”，扎实做好“六稳”“六保”“五提”工作，在抗疫斗争取得重大战略成果的同时，副中心城市和都市圈建设扎实推进，制造业高质量发展、文化繁荣兴盛、重大基础设施建设等取得了新成效，为打好收官战、开启新征程奠定了坚实基础。事实证明，危中有机、事在人为，下好“先手棋”，我们才能打好“主动仗”，朝着心中的梦想前进。

　　必须看到，新发展阶段注定不是“一帆风顺”，外部环境变化带来新挑战，发展主题转换带来新任务，洛阳发展新定位带来新要求……面对这些新形势，我们要能乘势而为驾“顺风船”，更要迎难而上开“逆风船”，关键就是要深入贯彻新发展理念、持续推进转型发展高质量发展、加快构建新发展格局，在全国全省发展大局中展现更大的担当作为。

　　做正确的事，更要把正确的事做正确。我们要认真学习领会习近平总书记关于构建新发展格局的重要论述，准确把握新发展格局下洛阳的优势与短板、新空间和作为点，着力打造国内大循环的重要节点、枢纽和支撑；要全面客观辩证积极地看待形势，坚持咬定目标不放松、把准要求不偏移、扭住重点不懈怠，立足“保”与“稳”、把握“变”与“新”、着眼“进”与“提”、坚定“调”与“转”、重在“谋”与“干”，着力抓好“六稳”“六保”“五提”工作，全面深化“9+2”工作布局，打“组合拳”、发“联动力”，确保各项重点工作落地见效。

　　历史的指针，指向新的刻度；奋进的脚步，迈上新的征程。保持战略定力，积势蓄势谋势、识变求变应变、谋事干事成事，奋力实现“十三五”圆满收官，确保“十四五”开好局起好步，我们就能推动洛阳发展的航船破浪前行、驶向远方。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河小浪底库区码头及水上旅游航道建...
  • 洛阳涧河综合治理示范段：秋色美如画 ...
  • 稳步推进！新安县黄河生态廊道明年1月...
  • 李亚会见中建六局公司客人
  • 李亚、刘宛康在洛参加第七次全国人口...
  • 即将亮相中国民营企业大会！看看“洛...
  • 围观！咱洛阳有个劳模主题公园
  • 洛阳持续推出公积金便民措施 提升副中...
  • 诗词大家叶嘉莹的人物传记电影上映 ...
  • 北风潜入悄无声 未品浓秋已立冬（二十...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月5日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    跟着镜头游洛阳，这些...
    洛阳鸿元轴承科技：研...
    孟津县朱寨村：创建特...
    我是小创客 创新本领大
    精彩热帖

    咸阳袁家村

    暮秋 国花园

    隋唐秋景

    残菏之美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605