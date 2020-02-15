洛报融媒记者今日从河南科技大学获悉，何梁何利基金2020年度颁奖大会3日在京举行。

洛报融媒记者今日从河南科技大学获悉，何梁何利基金2020年度颁奖大会3日在京举行。会上，我市科技工作者、河南科技大学副校长魏世忠荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖”，以表彰其在金属材料磨损控制与成型技术领域的重大成就和贡献。同场获奖者还有中国工程院院士钟南山、敦煌研究院名誉院长樊锦诗等。

魏世忠生于1966年，现任河南科技大学副校长、博士生导师、教授，享受国务院政府特殊津贴，长期从事金属材料磨损控制与成型技术领域研究，在航空航天、矿山冶金、轨道交通、武器装备领域取得过国际领先水平的科研成果，曾主持国家重点研发计划、国家发改委重大专项、国家自然科学基金项目等20余项，授权发明专利52件，发表论文318篇，出版专著5部，以第一完成人获得国家科学技术进步二等奖2项和省部级一等奖4项。

2020年度何梁何利基金“科学与技术成就奖”授予国家呼吸系统疾病临床医学研究中心钟南山院士和敦煌研究院名誉院长樊锦诗研究员，包括魏世忠在内的20位科技工作者荣获“科学与技术创新奖”，另有30位科技工作者荣获“科学与技术进步奖”。

何梁何利基金由香港爱国金融家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟于1994年创立，旨在奖励中国杰出科学家，服务于国家现代化建设。26年来，共遴选奖励了1414位杰出科技工作者。(洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 尚渊椋)