洛阳基本实现“村村有扶贫产业，户户有致富项目，人人有脱贫门路”的产业布局

昨日下午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”首场新闻发布会召开，详细介绍了我市产业扶贫发展成效。会议透露，近年，我市先后投入产业扶贫资金51.72亿元，实施项目5767个，基本实现“村村有扶贫产业，户户有致富项目，人人有脱贫门路”的产业布局。

开栏语

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。为深入宣传我市坚持精准扶贫精准脱贫基本方略的举措成效，生动展现全市上下坚决打好打赢脱贫攻坚战的亮点成就，更好地凝聚广大干部群众迎难而上、决战决胜的强大动力，市委宣传部、市政府新闻办将陆续举行洛阳市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”新闻发布会。洛阳日报自今日起开设《决战脱贫攻坚 决胜全面小康》栏目。敬请关注。

昨日下午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”首场新闻发布会召开，详细介绍了我市产业扶贫发展成效。会议透露，近年，我市先后投入产业扶贫资金51.72亿元，实施项目5767个，基本实现“村村有扶贫产业，户户有致富项目，人人有脱贫门路”的产业布局。

“五山四岭一分川”的沟沟坎坎，曾是洛阳脱贫攻坚的难题。近年，我市把发展沟域经济作为产业扶贫的重要抓手，坚持“一沟一产业、一域一特色”，先后培育了53条市级沟域经济示范带，形成六大各具特色的沟域经济发展业态，实现年产值30亿元，带动168个贫困村、8.6万余名贫困群众脱贫致富。

特色农业是群众增收的重要渠道。我市坚持以优质林果、杂粮、瓜菜、草畜、中药材、花卉苗木等六大产业为重点，打造“一县一业”“一乡一特”“一村一品”特色产业发展格局，建设一批特色优势产业生产基地和专业村镇，打响了栾川嵩县中药材、汝阳红薯、洛宁苹果等一批特色农产品品牌，带贫作用持续显现。

在消费扶贫方面，我市大力推进“电商+”“公路+”“文旅+”“帮扶+”“品牌+”的“5+”消费扶贫模式，开展扶贫产品进服务区、进景区、进酒店、进商超、进央企“五进”行动，建设以“消费扶贫专柜、专馆、专区，扶贫832平台”为主要内容的“三专一平台”，为扶贫产品的买方、卖方和第三方提供更加快捷、周到的服务，累计销售贫困地区扶贫产品16.8亿元。

在产业发展中，我市注重发挥龙头企业带动作用，持续健全利益联结机制，促进贫困群众增收。据统计，各地积极扶持培育本地发展潜质好的县级及以上扶贫龙头企业76家，带动贫困群众28668户77447人；培育涉农带贫企业733家、农民专业合作社2104个，带动17502户贫困户发展。把符合条件的种养大户、专业大户纳入家庭农场范围，持续提升经营能力，培育村级集体经济合作社3011个、家庭农场15734家，实现乡、村两级集体经济组织全覆盖。

产业扶贫必须强化资金投入。今年以来，全市投入资金13.55亿元，实施产业扶贫项目1110个，带动贫困群众12.1万户；同时，积极落实奖补政策，不断强化金融和科技支撑，为扶贫产业发展保驾护航。目前，我市已累计发放扶贫小额信贷16.49亿元，惠及贫困户3.37万户；累计投放精准扶贫企业贷款5.47亿元，带动贫困群众1.13万户。

绿水青山就是金山银山。当下，乡村旅游已经成为山区群众增收的重要渠道。近年，我市依托豫西山区山水生态和历史文化资源，有效推进农文旅深度融合，建成国家级休闲农业与乡村旅游星级园区32个、旅游扶贫重点村220个，年接待游客2000余万人次，4万余名贫困群众参与乡村旅游产业摆脱贫困。

会上，市扶贫办负责人表示，我市将重点围绕产业扶贫与产业振兴的有效衔接，强化龙头带动、落实奖补政策、加大投入力度，不断巩固脱贫攻坚成果。（记者 何奕儒）