为感谢扶贫好政策 大四女生手写千字书信

@洛阳人，在微信聊天便捷化的今天，您有多久没写信了？您有多久没收到信了？22日，洛报融媒记者了解到，为感谢党和政府的扶贫好政策，宜阳贫困家庭大四学生郭妞妞手写了一封上千字的书信。

22日，洛报融媒记者了解到，为感谢党和政府的扶贫好政策，宜阳贫困家庭大四学生郭妞妞手写了一封上千字的书信。

郭妞妞写的感谢信（第一页）

“收到郭妞妞的来信，我很意外，也很感动。”22日，宜阳县三乡镇纪委书记许向前告诉洛报融媒记者。

10月18日，许向前收到一封从郑州寄来的信件，寄信人是郭妞妞，家住宜阳县三乡镇坡头村，现为郑州师范学院大四学生。

许向前是三乡镇坡头村脱贫责任组组长。郭妞妞在这封1000多字的信中，表达了对许向前的感谢：“我很庆幸自己可以在这里安心地学习，不必因为家里贫困的经济状况而发愁，因为有您，有更多的人关注这个贫穷的家庭，给予我们帮助。”她还在信中写道：“感谢党和国家对贫困家庭的资助。”

“郭妞妞家有三口人，父亲在家务农，农闲打零工，母亲长期患病，没有劳动能力，2017年被定为建档立卡贫困户。”许向前介绍，郭妞妞品学兼优，考上郑州师范学院后，她每个寒暑假都外出打工，以减轻家里的经济压力，在校期间还通过兼职赚取生活费。

“我和宜阳县纪委派驻坡头村的第一书记一起走访发现，郭妞妞家当前最大的困难是住房问题。”许向前说，郭妞妞家住的是祖上传下来的老式瓦房，年久失修，被文物部门认定为不可移动文物，维修困难。郭妞妞一家人住在漏雨的房子里，苦不堪言。

郭妞妞家的老房子，年久失修

今年5月，许向前通过危房改造政策，为郭妞妞家新盖了三间平房，另外盖了一间厨房。7月1日，郭妞妞一家搬进新房，再也不担心下雨天了。

郭妞妞一家搬进了新房子

此外，许向前和同事还为郭妞妞一家人捐赠了衣服、被子、大米、面粉和食用油等生活用品，解决生活上的困难。

这些帮助，郭妞妞看在眼里、感动在心里。她在信中写道：“我一般情况下，寒暑假都在外打工，一方面是为了在外挣钱，另一方面是因为我家里房子老、旧，屋子里面放满了东西，家里只有一张可以睡人的床，不允许我在家里长期居住。”

22日，记者通过电话联系上郭妞妞，提起写感谢信的原因，她说：“我是一名文科生，觉得写信表达感谢比较正式，能把自己的想法完整呈现。”

“我今后会更加努力学习，让自己变得更优秀，怀着一颗感恩的心，在大学毕业后，尽力回报社会。”郭妞妞说，她感谢党和政府为她家里进行危房改造，让她人生中第一次拥有属于自己的房间。她就读的是地理科学(师范)专业，打算毕业后回到洛阳工作，方便照顾父母。

许向前告诉记者一个好消息，日前，经过坡头村脱贫评议会初评，郭妞妞家达到了脱贫标准。“读郭妞妞的信，我心里感到很温暖，我要认真给她写一封回信，鼓励她树立信心，安心完成学业。”许向前说，作为一名党员，他为郭妞妞一家人的付出是应该做的，他会牢记习近平总书记对脱贫攻坚工作作出的重要指示——善始善终，善作善成，不获全胜决不收兵！（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 谷矿强 文/图）