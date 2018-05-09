11月9日起，洛阳新开办企业可免费刻制印章

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，下周一(9日)起，市民到位于新区的“市民之家”办理新开办企业业务，可享受免费刻制印章服务。

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今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，下周一(11月9日)起，市民到位于新区的“市民之家”办理新开办企业业务，可享受免费刻制印章服务。

依照《洛阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》，全市新开办企业(个体工商户除外)可免费刻制首套印章四枚，分别是企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章，印章材质为光敏印。洛阳市市场监管局将在市民之家设立企业开办专区综合受理窗口，为入驻的刻章企业提供刻章场地，并提供“一站式”服务。

具体办理流程为：新开办企业在网上或企业开办专区窗口申办营业执照时，市市场监督管理局核准新开办企业信息；市市场监督管理局核准通过新开办企业信息后，应实时将信息推送至进驻企业开办专区的印章刻制企业；印章刻制企业在收到市市场监督管理局推送的信息后，于2小时内完成印章刻制并备案，由新开办企业在企业开办专区窗口现场领取或邮寄。

据悉，此举旨在持续深化简政放权、放管结合和优化服务，全面打造与洛阳副中心城市定位相符的营商环境，努力实现企业开办“零成本”，提升企业开办便利度，切实增强企业和群众获得感和满意度。各县(市)区将结合实际，参照市级办法制定本级新开办企业免费刻制首套印章的具体办法，目前我市已有高新区、瀍河区和新安县推出刻制公章免费服务，其他地区将逐步推进。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 贾敬献)