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自觉以全会精神为指导 为洛阳副中心建设凝聚最广泛人心力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-04 08:24

　　近日，市委常委、统战部部长陈淑欣主持召开市委统战部部务(扩大)会议，专题学习研讨党的十九届五中全会精神，学习领会党中央重大决策部署，为做好全市统战工作奠定坚实思想基础。

　　会议要求，要坚持把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为全市统一战线当前和今后一个时期的重要政治任务，以领导班子带头学，带动和引导统战干部跟进学、统战成员主动学，汇聚共识、凝聚力量。要统筹推进当前重点任务，着力发挥统一战线各领域特色优势，统筹用好各类人才资源和渠道优势，为我市编制“十四五”规划献计出力。要以“1251”为抓手，深入开展民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”“四企”活动，促进民营经济高质量发展。要持续紧盯客家小镇、客家之源纪念馆项目进度，确保按照时间节点完成各项任务。要积极探索宗教中国化的有效途径，切实维护宗教领域和谐稳定。要自觉以全会精神为指导，聚焦我市发展新定位和中心工作，高起点谋划好明年工作，推动全会精神在统一战线各单位的深化、细化、具体化，为加快推进洛阳副中心城市建设凝聚最广泛的人心力量。(记者 王子君 通讯员 宋瑞玉)
[ 责任编辑：崔利利]
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