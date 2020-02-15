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学深悟透全会精神 为做好政法工作奠定坚实思想基础
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-03 08:26

　　昨日，市委常委、政法委书记娄会峰主持召开市委政法委理论学习中心组集体学习(扩大)会议，专题学习研讨贯彻党的十九届五中全会精神，学习领会党中央重大决策部署，明确奋斗目标，为做好全市政法工作奠定坚实思想基础。

　　会议指出，全市政法机关要切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把学习宣传贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，学深悟透，领会精髓要义，切实用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。要切实提高谋划推进平安洛阳建设的能力水平，对标全会精神，站位服务保障副中心城市建设大局，认真谋划2021年和“十四五”期间工作思路和目标举措，推动新时期全市政法工作谱写新篇章、展现新作为。要切实推动全会精神落地见效，进一步压实责任、强化措施，持续发力、克难攻坚，高标准高质量完成年度各项收官任务，全力打造“民有所呼、我有所应”的洛阳市域社会治理品牌，持续优化法治化营商环境，打好打赢扫黑除恶专项斗争收官战，努力在服务保障发展大局、维护社会安全稳定等方面取得新业绩，以创树全省先进标杆为目标，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳政法工作。(记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：崔利利]
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