警匪片里的场景在他家上演！为洛阳好民警李凯点赞

6月29日，孟津县公安局根据案件线索，组织专案民警赴汝州市对3名犯罪嫌疑人实施抓捕，正在休假的巡特警大队民警李凯主动申请参加。在抓捕过程中，李凯与其他3名同事突遇犯罪嫌疑人持刀拒捕，李凯与犯罪嫌疑人英勇搏斗，胸腹部被刺重伤，另外两名同事也负了伤。李凯忍着剧痛，失血近1500毫升，与同事合力协助，最终当场控制并抓获了3名犯罪嫌疑人。

2020年6月30日，李凯和妻子魏荣荣的聊天记录

“老公，你好好的啊，不管以后你会不会残了、能不能干活了，我都管你！”

“老公”

“老公”

“老公”

“老公”

“睡着了吗还是怎么了”

……

看到这段微信聊天记录，每个人都不由得会问：这两口子遇上什么情况了？

事情发生在今年6月30日。那天是孟津县公安局城关派出所户籍民警魏荣荣产假的最后一天。

“双警之家”对联获点赞

“荣荣，先别紧张也别害怕，李凯受了点伤，需要你来医院签字……”凌晨近1点，魏荣荣突然接到了同为警察的丈夫李凯单位领导打来的一通电话。

与李凯结婚多年，像这样的电话魏荣荣很多次“幻想”过，又害怕过很多次。

“一听就知道是怎么回事了！”11月2日，魏荣荣告诉洛报融媒记者。事情过去了几个月，但她说着眼泪还是哗哗地流了下来。

6月30日凌晨，她挂掉电话后便抱上刚满6个月的儿子，还有婆婆一起连夜去见生死未卜的丈夫。

两个多小时的车程里，怀抱中的儿子熟睡着，她和婆婆都一言不发，寂静的车厢里，她拿出手机，给李凯打电话无人接，便连发了上面这些信息。

然而，丈夫一直没有回复。

赶到汝州市人民医院的手术室外，婆婆哇哇大哭起来，她也泪流不止。

原来，6月29日，孟津县公安局根据案件线索，组织专案民警赴汝州市对3名犯罪嫌疑人实施抓捕，正在休假的巡特警大队民警李凯主动申请参加。在抓捕过程中，李凯与其他3名同事突遇犯罪嫌疑人持刀拒捕，李凯与犯罪嫌疑人英勇搏斗，胸腹部被刺重伤，另外两名同事也负了伤。李凯忍着剧痛，失血近1500毫升，与同事合力协助，最终当场控制并抓获了3名犯罪嫌疑人。

6月30日上午10时50分，魏荣荣终于收到了丈夫的微信回复——“哈哈”。魏荣荣再也忍不住了：“你差点让我当寡妇，还笑得出来！”

那一刻，她心里悬着的石头才落了地。

李凯的伤情很严重，“差一点就被刺中心脏”，经过紧急抢救，肺部依然受损严重。前不久，李凯因为病情反复再次住院。

那道疤是永远的“勋章”

今年33岁的李凯毕业于洛阳师范学院体育学院运动训练系足球专业，是国家二级运动员。他于2016年5月通过社会招考进入警察队伍，被分配到孟津县公安局巡特警大队工作，主要从事巡逻防控、接处警等工作。他还是市公安局在孟津县挑选的警务实战技能“兼职教官”，队员们都亲切地称呼他为“凯哥”。

面对这段时间社会各界各种赞誉，李凯这样说道：“你们所谓的英雄事迹，在我看来就是一次正常的抓捕行动而已。其实在平凡的岗位上，做好每一件小事，就是英雄。”

英雄，就在我们身边……（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 司继红 谢文灵 文/图/视频）