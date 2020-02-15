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唐朝“植物园”（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-02 08:51

　　10月24日，2020洛阳晚报读者节，在隋唐城遗址植物园成功举办，读者们在如画的植物园里欢乐相聚，共庆“咱家的节日”。秋菊绚烂，银杏金黄，枫叶红艳，湖光秋波，秋日的植物园令人沉醉。在唐朝，也有一个闻名东都的“植物园”，它就是唐朝名相李德裕的平泉山庄。

　　平泉山庄是李德裕的别业园林，在今龙门西南的伊川县城梁村沟一带，也称龙门山居。这里依山傍水，风景秀丽，是洛阳八大景之一“平泉朝游”所在地。平泉山庄内遍植奇花异草，堪称“植物园”。

　　李德裕建平泉山庄，是继承父亲李吉甫的遗志。李吉甫对龙门西南这个地方特别中意，曾在《怀伊川赋》中吟咏：“龙门南岳尽伊原，草树人烟目所存。正是北州梨枣熟，梦魂秋日到郊园。”

　　平泉山庄建好后，规模庞大，“周围十余里，台榭百余所”，园里遍布花木奇石。在李德裕吟诵平泉山庄的诗作里，出现过“菰园”“芽园”“桑园”“竹园”等，可能远不止这些，但已反映出平泉山庄是一个自然经济的庄园，养蚕的“桑园”、产水果的“梨园”、药用的“药园”等，应有尽有。

　　李德裕宦游所历，随时访求花木。他从南方搜集了珍稀花木百余种，悉数移入平泉山庄，如钟山之月桂、杨梅，金陵之栾荆、杜鹃，稽山之海棠，永嘉之紫桂等。李德裕曾创作《平泉山居草木记》，“爰(yuán)列嘉名，书之于石”“记所出山泽，庶资博闻”。

　　李德裕对平泉山庄格外喜爱，深深眷恋。他在《平泉山居诫子孙记》中写建筑之苦：“吾乃翦荆棘，驱狐狸，始立班生之宅，渐成应叟之地，又得江南珍木奇石，列于庭际……”还告诫子孙：“鬻吾平泉者，非吾子孙也；以平泉一树一石与人者，非佳子弟也。”这是说，营建平泉山庄特别不易，庄园不能卖，里面的一树一石都不能给人。他对山庄的喜爱，由此可见一斑。

　　可惜，李德裕死后，平泉山庄很快被毁。宋时，平泉花木奇石亦被势强之人掠去，平泉山庄遂成遗迹。清代诗人安佑写了《平泉旧址》一诗：“相传平泉旧有名，繁花落尽碧烟生。珍花异石归何处，流水高山空有情。”流水无情，浮云易散，沧海桑田，令人叹惋。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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