“上改一级”治“病根”（河洛观潮）

针对查摆剖析中发现的村(社区)级财务管理混乱等共性问题，栾川县要求乡镇一级建立村财乡管制度；围绕某乡镇社保所侵害群众利益案件暴露出来的制度漏洞，汝阳县督促县人社局改进内控稽核等监管措施……最近，我市各级纪检监察部门在以案促改工作中接连推出“上改一级”创新举措，为发挥以案促改治本功效、营造风清气正干事创业环境提供了有益探索。

针对查摆剖析中发现的村(社区)级财务管理混乱等共性问题，栾川县要求乡镇一级建立村财乡管制度；围绕某乡镇社保所侵害群众利益案件暴露出来的制度漏洞，汝阳县督促县人社局改进内控稽核等监管措施……最近，我市各级纪检监察部门在以案促改工作中接连推出“上改一级”创新举措，为发挥以案促改治本功效、营造风清气正干事创业环境提供了有益探索。

标本兼治是我们管党治党的一贯要求。在党风廉政建设和反腐败斗争中，查办案件并非“一查了之”，更要善于“打扫战场”，搞好“战后重建”，救“病树”更治“病根”。正如习近平总书记反复强调的，深入推进全面从严治党，必须坚持标本兼治，要“在严厉惩治腐败、形成震慑的同时，扎牢制度笼子、规范权力运行”。以案促改既是治标之举，又是治本之措，关键要以案为鉴，深挖问题根源；以案示警，深化标本兼治。这考验的是见微知著的眼光，需要的是追本溯源的决心。

善除害者察其本，善理疾者绝其源。这些年的实践表明，基层出现的不少问题，疾在基层“腠理”，病因却可能在上级的“腑脏筋骨”。正所谓，针尖大的窟窿能透过斗大的风。“点”上案例背后，往往折射出“面”上的制度性风险，需要我们循着问题“向上游”，通过堵住上级风险来防范未来更多的漏网之鱼。就以案促改而言，如果问题源头的“上面”不动不改，即便“下面”改了依然有可能“老问题复燃、新问题萌发”，整改功效就可能仅限于“扬汤止沸”。只有通过“上改一级”、以上带下，方能更好勘误扶正、治病去根，让“查处一案、警示一片、治理一方”的治本效果更加显现，促进“坚持治标不松劲，不断以治标促进治本”真正落到实处。

上下交而其志同。今年5月下发的《2020年洛阳市以案促改工作实施意见》提出，探索创新县、乡两级典型案件“上改一级”工作机制，构建自上而下、齐抓共管的整改工作体系，可谓切中肯綮。将“上改一级”持续推向深入，需要我们坚持实践导向，因地制宜、因案制宜，在落实落细、务实重效上用心用力，不断放大标本兼治综合效应。持续用力、久久为功，我们定能“改”出全面从严治党新气象，凝聚推动改革发展稳定的强大正能量！（张锐鑫）