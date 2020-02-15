洛阳市公开选聘12名市属企事业单位领导人员公告

洛阳市根据经济社会发展需要，现面向海内外发布“招贤榜”，以12个市属企事业单位领导职位，为有志之士敞开大门，诚挚延揽高层次人才来洛施展才华、共创伟业！

广聚天下英才，共襄时代伟业。

洛阳市根据经济社会发展需要，现面向海内外发布“招贤榜”，以12个市属企事业单位领导职位，为有志之士敞开大门，诚挚延揽高层次人才来洛施展才华、共创伟业！

一流的事业需要一流的人才，一流的人才需要一流的舞台。洛阳是国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、“一带一路”重要节点城市，拥有郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、国家跨境电子商务综合试验区、国家产业转型升级示范区、国家产融合作试点、综合保税区等多张“金字招牌”，先后荣获全国文明城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市等多项荣誉称号。伴随中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略交汇叠加，洛阳发展迎来了千载难逢的历史机遇，也为各路英才提供了大显身手的时代舞台。

洛阳是底蕴厚重、人文荟萃的千年古都。作为华夏文明的重要发祥地、十三朝古都、丝绸之路的东方起点之一、隋唐大运河的中心，洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，拥有世界文化遗产3项6处。洛阳是儒学的奠基地、道学的产生地、佛学的首传地、玄学的形成地、理学的渊源地，各类文化思想在此相融共生、大放异彩；全球1亿多客家人祖居于此，七成姓氏起源于此，以“河图洛书”为代表的河洛文化是海内外炎黄子孙的祖根文源。

洛阳是资源富集、活力蓬勃的科创之城。作为我国重要的科技研发基地，国家自创区、自贸区、高新区、跨境电商综试区、综保区“五区叠加”，洛阳现有央企驻洛科研院所14家、新型研发机构10个、国家级创新平台载体91家、省级院士工作站35家、各类研发平台2607个，机器人及智能装备制造、新材料、航空航天、电子信息、国防科技工业等高科技领域位居全国先进水平，2019年高新技术产业增加值增长16.5%，成为助推转型发展、高质量发展的强劲动力。

洛阳是实力雄厚、奋发勃兴的筑梦之城。作为新中国重点建设的老工业基地，“一五”时期全国156项重点工程有7项在此建设，洛阳现有各类专业技术人员18万、产业工人97万余人，已形成了包括39个行业大类的综合性工业体系和“五强六新五特”现代产业体系。现有规模以上工业企业1796家，其中主营业务收入超百亿的企业9家，形成3个超千亿产业集群。

洛阳是区位优越、交通便利的枢纽之城。洛阳素有“九州腹地，十省通衢”之称。陇海、焦柳、郑西高铁三大铁路干线和连霍、二广等高速在此交会，洛阳机场通航城市达30个，2019年旅客吞吐量153万余人次，是中西部地区唯一拥有地铁的非省会城市，地铁1、2号线将分别于2021年、2022年试运营，随着呼南高铁豫西通道和洛阳机场三期改扩建的实施，洛阳正由交通节点城市向交通枢纽城市迈进。

洛阳是山水交融、钟灵毓秀的生态之城。洛阳自古有“河山拱戴，形胜甲于天下”之说，伏牛山、熊耳山、嵩山、崤山、邙山纵横其间，黄河、洛河、伊河、瀍河、涧河五水绕城而行，市区及周边分布着周山、龙门山、小浪底、上清宫等四大森林公园和隋唐城遗址公园，长达20余公里的洛浦公园穿城而过，境内山环水绕，森林覆盖率达45.3%，现有A级景区82家，其中5A级景区5家、4A级景区25家，洛阳牡丹名甲天下。

洛阳是古今辉映、诗和远方的魅力之城。随着智慧城市、东方博物馆之都、大遗址保护展示、河洛书苑、城市乐道、街头游园等公共服务建设供给日臻完善，15分钟“阅读圈”“健身圈”“就医圈”基本形成，市民对美好生活的向往已日益变得具象、温暖、日常；2020年央视中秋晚会在洛阳成功录制播出，温暖了全国人民、惊艳了华夏儿女，“颜值”和“气质”兼具的洛阳让“居者心怡、来者心悦”，日益成为了海内外有识之士的投资热土、创业高地。

走进新时代，奋进新征程。洛阳上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新发展理念，加快实施建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的发展战略，上半年全市生产总值同比增速分别高于全国、全省2.1和0.8个百分点，居全省第一，全市经济社会发展稳中有进、持续向好。洛阳过去的发展得益于人才、受益于人才，洛阳未来的宏图更有赖于人才、寄望于人才。

天下英才，准备好了吗？717万河洛儿女诚邀大家来洛发展，在1.52万平方公里的河洛大地上一同拼搏成长、共同创业筑梦，在大有可为的新时代大有作为！

现将公开选聘有关事项公告如下：

一、选聘职位

(一)市属国有企业领导人员5名

1.洛阳国宏投资集团有限公司副总经理1名

2.洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理1名

3.洛阳旅游发展集团有限公司副总经理1名

4.洛阳农发投资集团有限公司副总经理1名

5.洛阳周山高创创业投资有限公司副总经理1名

(二)市管公立医院领导人员3名

6.洛阳市中心医院(郑州大学附属洛阳中心医院)副院长1名

7.河南省第二儿童医院(洛阳市儿童医院)副院长1名

8.洛阳市第五人民医院(市精神卫生中心)副院长(副主任)1名

(三)洛阳职业技术学院二级学院院长3名

9.商学院院长1名

10.文物保护考古学院院长1名

11.汽车与轨道交通学院院长1名

(四)市管科研院所副职1名

12.洛阳农林科学院副院长1名

二、工作地点

河南省洛阳市。

三、资格条件

(一)报名基本条件

1.具有中华人民共和国国籍，拥护中华人民共和国宪法和法律，拥护中国共产党的领导。

2.具有坚定的政治信念和政治立场，热爱祖国，遵纪守法，清正廉洁，诚实守信，作风正派，职业操守和个人品行良好。

3.熟悉国有企事业单位经营管理方式，具备履行岗位职责所应有的专业知识；熟悉国家宏观政策和相关法律法规，掌握行业和市场情况，有国际视野和战略思维。

4.勇于开拓创新，敢为人先，锐意进取，具有较强的经营管理能力、开拓创新能力和组织协调能力。

5.敢于担当、善于作为、勤奋敬业、踏实肯干，在之前岗位上有较为突出的业绩，在持续提升国有企业和事业单位核心竞争力上有思路、有经验、有成效。

6.具有良好的心理素质和正常履行岗位职责的身体条件。

各领导职位具体任职资格条件要求，详见附件《洛阳市公开选聘市属企事业单位领导人员职位表》。

上述工作、任职年限及年龄计算均截至2020年10月31日。

(二)有下列情形之一的，不得参加公开选聘

1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员、受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未作出结论的人员；

2.在公务员招考和事业单位公开招聘中被考试组织部门认定有严重违纪违规行为并在禁考期限内的人员；

3.被辞退未满五年的国家机关、事业单位、国有企业公职人员或有不良信用记录的人员；

4.按照有关规定未满工作服务年限的人员；

5.法律、法规规定的其他情形。

四、报名时间

2020年11月2日上午8:00—11月19日下午18:00

五、选聘程序

选聘按照网上报名、资格审查、面试、考察、研究任命、网上公示、聘用签约等程序进行。

(一)网上报名

请登陆洛阳人才工作网，在首页“人才资讯-公示公告”栏内查阅公告并下载报名表和职位表，填写报名表后请将以下资料电子版或扫描件以压缩文件格式命名为“职位编号+姓名+手机号”发送到指定邮箱，我们郑重承诺对报考人员个人信息严格保密。

1.规范格式的《报名表》(word版和签字后的扫描版)；

2.本人身份证；

3.本人近期2寸证件照(蓝底)；

4.国家承认的学历学位证书及认证报告(若无认证报告则先提供证书，认证报告须在组织考察前提供)；

5.本人的职(执)业资格证、专业技术资格(职务)证书；

6.本人主要荣誉和业绩证明材料；

7.本人现任职单位简介。

报名邮箱和咨询电话：

(1)0101—0104岗位

邮箱：lygx2020001@126.com

电话：0379—63936671，郭女士15838565968

(2)0105岗位

邮箱：lygx2020002@126.com

电话：0379—64896811，方女士15838565969

(3)0201—0203岗位

邮箱：lygx2020003@126.com

电话：0379—63917807，赵女士15838565970

(4)0301—0303岗位

邮箱：lygx2020004@126.com

电话：0379—62302553，李先生15838565971

(5)0401岗位

邮箱：lygx2020005@126.com

电话：0379—60695756，陈女士15838565972

报名咨询时间：工作日上午8:30—12:00下午14:30—18:00

报名监督电话：0379—63228495，杜先生15838565973

(二)资格审查

严格审核报名人员的资格条件，并进行履历业绩评价，通过资格审查参加面试的人员，由选聘工作领导小组办公室根据本人报名表中填写的联系方式通知本人，进行面试资格确认。联系5次未接通的，视为自动放弃；未通过资格审查的人员，不再逐一通知本人。

面试开考比例原则上不低于通过资格审查人数与应聘岗位数的3:1，达不到开考比例时取消相应选聘职位。资格审查贯穿选聘工作全过程，应聘者应对提交材料的真实性负责。凡弄虚作假者，一经查实，即取消报考或聘用资格。

(三)面试与考察

1.面试。由专家评委对应聘人员的专业素质、能力水平、个性特点和岗位匹配度等情况进行综合评价，具体面试方式、面试时间地点另行通知，届时将在洛阳人才工作网上发布。面试成绩现场公布，依面试成绩名次，按照不超过1:3的比例确定各职位进入考察环节人选。

2.考察。考察环节包括深入考察和面谈，突出政治考察、注重定性评价，审核人事档案并征求相关执纪执法部门意见，根据人岗相适原则进行综合分析研判，考察指标量化为具体分值。

(四)确定拟聘人选

按照面试分值和考察分值各占50%和50%的权重计算总分，按照总分名次研究确定拟聘用建议人选，总分低于75分的不得列为拟聘用建议人选。

(五)任命与公示

按照干部管理权限和规定程序研究任命，并报批决定聘用事宜。对研究通过的选聘人选进行网上公示，公示期为5个工作日。

(六)办理聘用手续

公示期满未发现影响聘用的，印发任命文件，由选聘单位与拟聘用人员签订聘用合同和目标责任书，并按照《公司法》、企业章程和事业单位公开招聘、人事管理有关规定办理聘任手续。

六、管理及待遇

(一)聘任管理。聘任人员须将人事、工资、党组织等关系转入任职单位，实行任职试用期制度，试用期均为一年，试用期满经考核胜任现岗位的，正式任职，不胜任的予以解聘；聘任人员统一实行任期制管理，一个任期为三年，按年度及任期进行考核，最低服务年限为一个任期；任期届满后，根据考核情况决定是否续聘。

(二)薪酬管理。实行契约化管理的聘任制领导人员，参考同行业市场化标准合同约定薪酬，根据年度和任期考评结果具体核算；实行委任制管理的领导人员，按照《关于进一步完善市属国有企业负责人薪酬制度的实施办法》(洛办〔2020〕1号)和事业单位人事管理相关规定核算薪酬。

(三)相关待遇。符合《河洛英才计划(2020—2025年)》《洛阳市引进人才住房补贴办法》等有关政策规定的，可以享受洛阳市高层次人才引进奖励和住房、生活等相关补贴，在子女入学、医疗保障等方面享受优先安排或“绿色通道”待遇。符合市管高校、公立医院等内部人才引进政策的，可按规定享受相应补贴待遇。选聘过程中发现的优秀人才，符合我市其他岗位需要的，可按相关程序和规定考虑使用。

(四)其他事项。本次公开选聘不收取任何报名费用，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训。本公告未尽事宜，由洛阳市公开选聘市属企事业单位领导人员工作领导小组办公室负责解释。

洛阳市公开选聘市属企事业单位

领导人员工作领导小组办公室

2020年10月28日

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