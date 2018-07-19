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洛阳首批8株法桐今日“回家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-28 14:40

　　今日上午，洛阳轨道交通1号线丽景门站首批8株法桐开始进场移植恢复，市民期盼已久的法桐终于“回家”啦！

　　洛报融媒记者在洛阳市老城区九龙宾馆门口的中州路北侧看到，经过一个多小时的移栽，首株法桐经过吊装、运输、种植、保护等环节，顺利回归“故土”。

　　自2017年开始，为配合洛阳地铁1号线施工，中州路、延安路、西苑路上的2000多株法桐远离“故土”，被移植到位于凌波桥以西、滨河南路附近的凌波桥苗圃基地里进行精心养护。

　　洛阳市城市管理局相关负责人介绍，此次移栽正处于秋季，天气不冷不热，温度适宜，有利于法桐生长。移栽前一天洛阳刚下过雨，空气湿润，利于法桐成活。

　　据介绍，为了接法桐“回家”，洛阳市城市管理局专门成立了专项协调指挥部，积极谋划、科学规划、详细勘查，制定了完善的实施方案和科学的施工技术标准。为确保成活率，指挥部从起挖、吊装、运输、种植、支撑、养护等方面都进行了详细的要求，确保根系保全、树体保护、水分平衡、施工安全等重点环节。

　　中州路、延安路、西苑路的法桐与树荫，伴随几代洛阳人成长，是属于洛阳这座城市的独特回忆。法桐“回家”，增添了人们对于这座城市的回忆和归属感，进一步为洛阳增颜值、提气质。

　　据介绍，因修建地铁移走的法桐和其他树种行道树都将有序恢复。届时，春夏有亭亭青伞，秋冬有沙沙落叶的城市风景将再次回归。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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