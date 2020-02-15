这些行道树“落户”没多久 一男子锯断40多棵欲当柴烧

昨日，汝阳县公安局民警给记者说了一件事：一男子误以为行道树枯死，竟然锯了40多棵想搬回家当柴烧，多亏民警得知后及时到场制止。

昨日，汝阳县公安局民警给记者说了一件事：一男子误以为行道树枯死，竟然锯了40多棵想搬回家当柴烧，多亏民警得知后及时到场制止。

9日下午，汝阳县陶营派出所接到报警称，有人在陶营镇柿园村附近的省道上盗伐行道树。民警了解到，报警人王先生是该路段绿化负责人，平时负责行道树的养护，当天巡逻时意外发现有人在锯树。

接警后，陶营派出所所长王尚辉和民警到场看到，现场一片狼藉，一男子正持电锯伐树，附近停靠的一辆农用三轮车上，放着数十棵碗口粗细的行道树。见此情况，民警立即将该男子控制。

民警经讯问得知，男子张某今年57岁，家就在附近。对于伐树原因，他的一番话让民警哭笑不得。原来，张某误以为行道树已经枯死，准备锯断搬回家当柴烧。

民警从管理方人员处得知，这些被伐的法国梧桐和紫叶李并非枯死，而是今年新栽植的行道树，因栽下不久，枝叶还未完全“苏醒”。

经过清点，被锯掉的树木有46棵，法国梧桐8棵、紫叶李38棵，警方估算价值9000余元。目前，张某已被警方刑拘，案件正在进一步办理。(记者 王博东 通讯员 袁胜洋)