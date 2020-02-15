洛阳市秋冬季农村地区道路交通事故预防专项整治工作现场会在伊川召开

10月23日，“洛阳市秋冬季农村地区道路交通事故预防专项整治工作现场会”在伊川召开。洛阳市公安局副局长张廷璞、伊川县副县长、公安局局长李伟东、洛阳市交警支队政委申晓伟、交警支队副支队长陶世友、交警支队党委委员邢廷旭及各县区交警主要负责人参加此次会议。

10月23日，“洛阳市秋冬季农村地区道路交通事故预防专项整治工作现场会”在伊川召开。洛阳市公安局副局长张廷璞、伊川县副县长、公安局局长李伟东、洛阳市交警支队政委申晓伟、交警支队副支队长陶世友、交警支队党委委员邢廷旭及各县区交警主要负责人参加此次会议。

首先，与会人员先后实地观摩了酒后镇老庄村警保合作安全劝导站、鸣皋公安交通执法站，同时就劝导站和执法站规范化建设进行经验了交流。

第二阶段会议通报了近期省内外较大事故情况和全市1至9月份交通事故情况并对全市秋冬季农村道路交通事故预防专项整治工作进行了安排部署。伊川、新安、伊滨等县区先后做了经验介绍发言。

洛阳市公安局副局长张廷璞指出，各级各部门要充分认清形势，始终绷紧事故预防这根弦，认真分析交通安全形势，深入研判事故发生的规律特点原因，及时落实整改措施，最大限度地减少事故发生。要狠抓事故预防，进一步加大检查力度，严查涉牌涉证、酒醉驾、超员、超速、超载、“黑校车”拉学生、三四轮车违法载人等严重违法行为，实行民警包段巡逻，及时发现、上报道路隐患，确保群众出行安全。要强化疏堵保通，充分运用网络电视媒体，及时发布恶劣天气和路况信息，提高广大群众的交通文明意识，各相关部门要科学安排勤务，及时稳妥调整交通组织，加大早晚高峰疏导力度，严防交通拥堵，同时加大对重点路段的排查力度，督促做好管理维护。要严格队伍管理，坚持从严治警，加强各项规章、制度的建立和完善，大力加强公安教育训练工作，全面提升公安民警政治素质、法律素养和实战能力，守牢为民初心，站稳群众立场，坚持民意导向，不断提升群众安全感和满意度。最后，交警支队政委申晓伟对下一步工作落实进行了再安排、再部署。

近年来，我县将农村道路交通安全管理工作作为平安伊川建设的重要组成部分，不断创新管理方法，加大人员、经费等方面的投入，使全县农村道路交通安全基层基础工作进一步扎实，道路隐患整治、重点对象监管、安全宣传教育、交通违法整治进一步深化，夯实了事故预防基础，确保了农村道路交通违法、交通事故明显减少。