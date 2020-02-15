“各尽其能”优环境（河洛观潮）

为帮企业降成本，高新区等“三区”对新开办企业刻制首套印章实行“免单”；为让企业用水无忧，洛阳北控水务提出接水服务“零费用、零跑腿、零资料”；为减少对企业的打扰，市市场监管局联合9部门推行随机抽查，“进一次门、查多项事”……近来，聚焦优化营商环境，我市不少部门和单位推出一系列亮眼举措，好评如潮。

为帮企业降成本，高新区等“三区”对新开办企业刻制首套印章实行“免单”；为让企业用水无忧，洛阳北控水务提出接水服务“零费用、零跑腿、零资料”；为减少对企业的打扰，市市场监管局联合9部门推行随机抽查，“进一次门、查多项事”……近来，聚焦优化营商环境，我市不少部门和单位推出一系列亮眼举措，好评如潮。

企业的发展壮大，创新创业的持续活跃，一刻也离不开良好的营商环境，未来城市的竞争，很大程度上也是营商环境的竞争。好的营商环境犹如一汪活水，只有善造活水，才能水大鱼大，城市与企业才能在鱼水相依中共同成长。置身加快构建新发展格局的当下，谁能创造更优营商环境，谁就能聚集更多要素资源，更好畅通“双循环”、融入“新格局”。由是言之，举全市之力特别是推动激励相关部门和单位各尽其能优环境，必要且迫切。

各尽其能，就是要吃干榨净自身职能。优化营商环境，顶层设计只是第一步，关键还在于推动和落实。前不久，我市在2019年度全省营商环境评价中排名第二的消息刷屏，其中不少指标表现抢眼，这背后离不开相关职能部门与单位的亲力亲为。面对来自企业群众的更多现实需要，还需我们想一想哪些职能尚未充分发挥、哪些还能发挥得更好，真正把该放的权放得更彻底到位，把该管的事管得更科学高效，把该提供的服务提供得更精准贴心，形成对各类市场主体的强大“引力场”。

各尽其能，就是要深入挖掘创新潜能。服务企业群众，最终要落脚在帮助解决一个个具体而琐碎的问题上，这其中有老问题也有新问题，而解决新问题往往需要在思路、模式乃至制度上谋求突破创新。最近，我市在全省率先开设“超市药房”的消息获广泛关注，这种药品经营业态与模式的新突破，背后恰是市场监管部门打破常规，在为企业办理相关许可证上探索采取“合并+简化”方式的结果。面对企业层出不穷的需求，老办法未必行得通，敢“闯”敢“创”，方能以更好服务换来更多满意。

营商环境只有更好，没有最好。今天，洛阳致力让良好的发展环境成为城市“金质名片”，优化营商环境是重中之重。对准全省领先、国内一流，各尽其能、各显神通，洛阳营商环境必将向“优”而行！(张庆旭)