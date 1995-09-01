洛阳市信访局副县级专职信访督查专员宁明伟接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市信访局副县级专职信访督查专员宁明伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市信访局副县级专职信访督查专员宁明伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 宁明伟简历 宁明伟，男，汉族，1966年3月出生，河南宜阳人，1993年10月加入中国共产党，1985年12月参加工作，大学学历。 1985.12—1986.06河南省人民检察院洛阳分院书记员； 1986.06—1995.09洛阳市人民检察院书记员、助理检察员； 1995.09—2000.01洛阳高新技术产业开发区人民检察院法纪科副科长、检察员，法纪科科长； 2000.01—2005.02洛阳高新技术产业开发区人民检察院反贪局局长，副检察长； 2005.02—2008.06洛阳高新技术产业开发区纪工委副书记、监察审计局局长； 2008.06—2013.01洛阳高新技术产业开发区监察审计室主任(副县级)； 2013.01—2019.03洛阳高新技术产业开发区党工委委员、监察审计室主任，党工委委员、法制和信访局局长； 2019.03—洛阳市信访局副县级专职信访督查专员。