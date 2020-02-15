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龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会举行分组发言
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-21 08:21

　　20日上午，作为龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会活动之一，学术交流大会分组发言及讨论在龙门举行，致力于石窟寺研究和佛教考古的数十位专家学者，就石窟保护等问题分组展开讨论。

　　在研究小组的讨论中，20余位专家进行了发言。来自敦煌研究院的郭凤妍，在以《云冈石窟寺的犍陀罗影响——以石窟寺布局为中心》为题的发言中指出，经过对我国新疆和巴基斯坦、印度以及阿富汗等国同样以洞窟与地面佛寺共同组成的石窟寺院进行观察，发现云冈石窟的规划受到了古代犍陀罗佛寺、塔院、僧院配置的影响。来自麦积山石窟艺术研究所的项一峰，以《麦积山石窟题记与陇东南佛教信仰》为题发言，发言以麦积山石窟题记为中心，结合陇东南其他石窟题记进行分析，探究其信仰者的佛教信仰特点，揭示其深层的原因。来自龙门石窟研究院的路伟，以《龙门石窟遗产域文化史迹及佛教考古工作新收获——以遗址发掘为中心》为题发言，讲述了龙门近年来的一些遗址发掘情况。

　　在保护小组的讨论中，10余位业内专家就石窟寺以及石质造像文物的保护进行了深入探讨。来自龙门石窟研究院的高东亮介绍了龙门石窟奉先寺北至万佛洞区域综合治理工程，该工程是龙门石窟近年实施的重点保护工程之一，针对该区域内山体裂隙交切、洞窟渗漏水严重的情况，龙门石窟研究院利用新型无机复合材料开展治理工作，目前该区域内主要洞窟渗漏水情况得到较大改善。来自陕西师范大学材料科学与工程学院的李玉虎，以《砂石质文物防风化加固研究》为题发言，他在发言中指出，针对我国陕北大地上大量摩崖题刻、石窟寺等不可移动文物发生盐害风化的情况，他们研发出一种加固剂与加固工艺，能有效遏制或者缓解砂石质文物的风化。

　　在数字化小组的讨论中，10位专家围绕数字化之于石窟寺的意义等问题进行了讨论。来自敦煌研究院的吴健，以《多元异构的数字敦煌》为题，围绕数字敦煌的目的和意义、数字敦煌的发展历程、数字敦煌的关键技术以及成果的应用和弘扬，与大家分享了敦煌在数字化方面取得的最新成果。来自云冈石窟研究院的宁波就云冈石窟的保护与数字化进行了发言，主要内容是建立洞窟三维数据档案、服务石窟本体保护、推动保护事业发展。来自龙门石窟研究院的高俊苹，则对龙门石窟的数字化虚拟复原探索实践进行了盘点和分享。

　　在一天的分组讨论中，三个小组的专家进行了有热度、有深度、有力度的研讨，他们纷纷表示，要通过对历史文化遗产的研究，揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀，不断坚定文化自信，增强中华民族共同体意识。

　　昨日下午，龙门石窟保护研究成果发布暨龙门石窟列入《世界遗产名录》二十周年学术交流大会闭幕。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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