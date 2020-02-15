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第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-21 08:14

　　昨日，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会圆满落幕。

　　在为期两天的研讨中，国内外专家学者以“线上+线下”的形式，围绕“古老的文明崭新的故事”“二里头·夏都·夏文化与世界文明起源”“历史遗产保护与城市可持续发展”等主题，深入展开交流对话，不同的文明思想在古都洛阳碰撞交融，达成广泛共识，形成丰富成果。

　　省文物考古研究院院长刘海旺代表与会专家作总结发言。他说，世界古都论坛作为提升中华文化、黄河文化和河洛文化国际影响力的重要载体，为不同文明之间搭建起交流互鉴融合发展的文化平台。专家学者普遍认为，二里头遗址是迄今为止可确认的中国最早的王国都城遗址，是探索中国早期文明和国家起源、研究夏文化、夏商王朝纪年及分解的关键性遗址。建议围绕“华夏之源最早中国”主题，深入宣传阐释二里头遗址在中华文明、早期国家形成和发展史上的重要意义，为更加坚定文化自信提供有力支持。

　　市委副书记赵会生在总结发言中指出，本届论坛的体制机制更加完善、规格更高、影响力更大、形式更加灵活多样、研究成果更加有效，进一步凝聚了思想共识，坚定了文化自信，将为世界更好地了解中国历史、了解中华民族精神提供更加深厚的力量，为文明研究和古都文化遗产的保护传承提供更加宽广的思路。世界古都论坛立足于洛阳深度的历史文化底蕴，旨在彰显黄河文化、河洛文化的历史价值和时代价值。下一步，洛阳将深入贯彻习近平总书记关于文物工作的重要指示精神，更加注重有效保护、活化创新、协调融合、共建共享和扩大开放，着力让古都文化展现出永久魅力和时代风采，为人类持续和谐稳定、文明进步贡献古都智慧。

　　文博系统专家学者、国内古都城市代表等出席闭幕活动。副市长魏险峰参加活动。（记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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