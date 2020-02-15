发展体育经济让宜阳“山水生金”（改革兴洛）

“这些年，因为我们县体育产业发展得好，我们贫困户才有了在家门口就业的机会，真是太好了！”近日，面对记者采访，在宜阳县至尚工业园里上班的王丽如是说。王丽家是该工业园附近的贫困户，她在这里上班一个月能收入3000元左右。宜阳县至尚工业园内进驻的是该县近年引入的体育产业企业。

“这些年，因为我们县体育产业发展得好，我们贫困户才有了在家门口就业的机会，真是太好了！”近日，面对记者采访，在宜阳县至尚工业园里上班的王丽如是说。王丽家是该工业园附近的贫困户，她在这里上班一个月能收入3000元左右。宜阳县至尚工业园内进驻的是该县近年引入的体育产业企业。

近年，宜阳县委、县政府以转变发展方式为主线，积极调整产业结构，全力培育体育、文旅等新兴产业，并形成政府、市场、社会良性互动、共同发展的良好局面。

除了引进相关体育产业，举办大型赛事也是该县促进经济发展的重大举措。

9月22日，由中国拳击协会主办的2020年全国首个对抗性项目A级赛事——2020年全国男子拳击锦标赛在宜阳县体育中心和凤凰岭体育公园举办；10月20日至28日，2020年“中国体彩杯”河南省青少年U系列田径锦标赛暨传统项目学校锦标赛将在宜阳开赛；11月3日，河南省武术套路锦标赛又将在宜阳拉开帷幕……

目前，宜阳县已形成了以凤凰岭射击射箭基地、国家皮划艇激流回旋训练基地、洛阳洛河水上运动中心、宜阳县体育中心等为核心的十大体育产业基地，体育产业已初步成为新兴特色产业，成就了该县独特的“体育游”，擦亮了宜阳“体育小城”“北方水城，颐养福地”的城市名片。发展体育经济让该县“山水生金”。

下一步，该县将努力打造在国内乃至国际上有影响力、具备宜阳特色的赛事品牌，承办皮划艇激流回旋、射击射箭等国际国内知名赛事；在活跃群众文化生活、提升群众健身参与度的同时，培育体育市场，拉动体育消费，推动体育产业与旅游产业融合，引领全县第三产业蓬勃向前。（记者 冯莹雅 通讯员 王子龙）