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拓宽广聚英才的“舞台”——三谈借力“创客中国”创新创业大赛激发创新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-19 08:09

　　舞台宽，人才聚，事业兴。

　　经过一番激烈角逐，2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛落下帷幕。赛场内，“全国24强”在聚光灯下一决高下；赛场外，部分“全国200强”来到洛阳北航科技园等科技园区对接合作。赛场内外搭“舞台”，不遗余力聚英才——这正是我们借力大赛招引精英的应有之义。

　　懂人才是大学问，聚人才是大本事，用好人才是大智慧。置于“创新是第一动力、人才是第一资源”的语境下，如何识才、引才、聚才、用才，是每个城市始终面临的大课题。根据马斯洛的需求理论，高端人才往往更看重是否有施展抱负的空间。“创客中国”选拔的“全国24强”“全国200强”，从全国两万多个项目中脱颖而出，是当下中国创客团体的“先头兵”。以赛为媒、招引才俊，不仅需要“摆开八仙桌，招待十六方”的开阔胸襟，更需要“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的良好环境，才能让人才愿意来、留得住、能出彩。

　　良鸟相木而集，智士择主而翔。近年，洛阳坚持真正重才、科学用才、大力聚才、精心育才，着力打造中西部地区人才高地，出台“1+4”一揽子人才工作政策，形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面。“创业之星”大赛获奖团队陈悦团队得到“河洛英才计划”加持，开发出视神经脊髓炎候选新药助力破解世界医学难题；因中创大赛结缘洛阳的清华大学硕士毕业生何华“吾心安处是吾乡”，为洛阳构筑全国先进制造业基地挥洒青春汗水……一个个人与城相互成全的时代佳话，折射出人才抱负和城市需求的完美结合、个人发展和时代进步的同频共振，照亮了这片各得其所、大展其长的“创业乐土”，更闪耀着良好发展环境的“金质招牌”。

　　不难看出，拓宽广聚英才的“舞台”，考验的是“战略眼光”，需要的是“系统思维”。沿着大赛铺展的人才招引“快车道”，我们更应突出“高精尖缺”导向，瞄准重点产业、重点领域和优势学科，坚持引凤和筑巢并举、软硬环境建设并重，以好环境、好平台、好政策积极进行人才招引、落地培育，让各类人才“英雄有用武之地”，与城市共生、与产业共振。唯其如此，“人才磁场”才能名副其实，“第一资源”才能聚拢盘活。

　　“你若盛开，芳香自来”。厚植创新创业的沃土，变人才“洼地”为人才“高地”，洛阳高质量发展定能赢得先机、赢得未来！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩]
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