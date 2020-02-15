持续至月底！50岁以上的中老人可以到这里免费理发

＂小伙子的手艺真不错，没想到免费也能享受到这么好的服务！”今天上午，由涧西区重庆路街道重二社区党委发起的＂爱心义剪＂活动启动，家住辖区20号东院的居民王先生享受完理发服务以后，非常满意。

＂小伙子的手艺真不错，没想到免费也能享受到这么好的服务！”今天上午，由涧西区重庆路街道重二社区党委发起的＂爱心义剪＂活动启动，家住辖区20号东院的居民王先生享受完理发服务以后，非常满意。

洛报融媒记者在现场看到，一字排开的理发椅上各坐有一位老人，十余名发型师正忙着给大家理发，身后的墙上悬挂着写有＂爱心义剪＂字样的条幅，一些居民正在排队等候。

重二社区相关负责人说，提供义务服务的是加入社区＂涧贤银行＂的商家“魅力1+1”理发店，10余名手艺娴熟的发型师将利用每天清晨为辖区50岁以上的中老人提供义务理发服务。仅当天上午一个半小时的时间里，就有近40名居民免费享受到这项服务。

据悉，重二社区党委推行“涧贤银行”以来，已有11家“涧贤商户”主动加入，提供义务理发、爱心送诊、免费课堂等16项志愿服务项目，让辖区居民着实体验到党建引领带来的实惠。今后，重二社区党委将以“涧贤银行”为抓手，持续整合辖区各类资源，针对居民实际需求，精准对接服务项目，不断提升辖区居民的幸福感和满意度。

此次＂爱心义剪＂免费服务活动将持续到10月30日，除了重二社区的居民之外，其他辖区的中老年人也可以享受。如果您有需要，可以在每天的8时至9时30分之间前往，地点位于涧西区郑州路与景华路交叉口向西50米的“魅力1+1”美发店门口。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李亚娟 文／图)