也要讲好文物的“家常”故事

洛阳姑娘邓雅文登上了央视《中国少年说》节目,在演讲中，她给讲述的文物都起了有趣的外号或者别称，“小蛮腰”乳钉纹铜爵、史上最早“冰箱”铜鉴缶，还有形似“愤怒的小鸟”的史上“最萌”文物鸮(xiāo)卣(yǒu)……如拉家常一般的讲述，让文物立刻亲切了起来，也让现场的小观众开怀大笑。

洛阳姑娘邓雅文登上了央视《中国少年说》节目,在演讲中，她给讲述的文物都起了有趣的外号或者别称，“小蛮腰”乳钉纹铜爵、史上最早“冰箱”铜鉴缶，还有形似“愤怒的小鸟”的史上“最萌”文物鸮(xiāo)卣(yǒu)……如拉家常一般的讲述，让文物立刻亲切了起来，也让现场的小观众开怀大笑。

如何让文物离观众更近？这个演讲给了我们启发。一件文物要深入人心，不单单要讲好其背后丰富的历史知识，还要把它融入过去和现在的生活中，讲好它的“家常”故事。因为那些玻璃橱窗里的宝贝被称之为“文物”，也恰恰说明，它与现代生活是有距离的。如何缩短这一距离，让文物不只是一件件静止的作品，而是活在当下、活在人们生活里的有生命物品，正是需要持续用力的地方。

对于大多数普通人来说，我们走进博物馆，往往会惊叹于文物的丰富和古人技艺的精湛，但对于很多观众尤其是小观众来说，文物往往只是陈列在玻璃橱窗中的展览品——呆板、毫无生气，小时候逛博物馆的邓雅文也是这样认为的。但当她知道了越来越多文物背后的故事后，就可以赋予文物鲜活的生命，正如该节目“成长见证官”所说，她的讲述让文物“开口说话”了。

是啊，融入生活是最好的传承，让从历史深处走来的文物充分融入现代社会，融入当下生活，就能更好地打开文物“会讲故事的嘴巴”，让观众看得有趣，有所感悟和收获。这就需要我们在文物馆藏的设计、创新激活方面下足功夫，进一步挖掘文物的文化内涵和生活场景，讲好文物背后的“家常”故事。

洛阳的文物有很多，这些文物曾有辉煌的过去，也应该有闪光的现在，并且应充满生机地走向未来。在继承和保护的基础上，瞄准文物与生活的结合点，进行大胆再创造，使之成为日常生活的一部分，就能激活文物的生命力，让文物在历史与时代的互动中获得重生，让观者留下美妙可回味的心灵感受。(新闻观察员 洛谭)