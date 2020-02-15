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赞！洛阳这个县成了国家试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 20:20

　　近日，交通运输部、财政部印发关于组织开展深化农村公路管理养护体制改革试点工作的通知，公布了深化农村公路管理养护体制改革试点地区名单，河南6市县榜上有名。洛报融媒记者16日从洛阳市公路事业发展中心了解到，其中有洛阳市孟津县。

　　据了解，此次河南省的试点市、县为平顶山市、焦作市、濮阳市，兰考县、孟津县、鄢陵县。改革试点工作周期为3年(2021—2023年)。相关通知要求，各级交通运输、财政部门要加大保障力度，整合各方资源，支持改革试点地区开展深化农村公路管理养护体制改革工作，加快建立农村公路管理养护长效机制，全面推动“四好农村路”高质量发展，为巩固脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略和实现农业农村现代化提供坚实保障。

　　目前，孟津县农村公路里程为1083公里。其中，县道150公里、乡道251公里、村道682公里，通达率为100%。“十三五”以来，该县农村公路管理养护效果良好：危桥改造完成15座、428.5延米；安防工程建设380公里；农村公路大中修项目完成263个；2017年和2020年，先后荣获省级、国家级“四好农村路”示范县称号，累计投入道路养护资金、公路建设资金近2亿元。按照相关规划，“十四五”期间，该县计划建设县、乡公路80公里，村道200公里，改造危桥400延米。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 孙强 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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