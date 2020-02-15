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市十五届人大常委会召开第32次主任(扩大)会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-15 08:34

　　昨日，市十五届人大常委会召开第32次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议原则通过了市十五届人大常委会第二十次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第二十次会议于10月16日召开。会议建议议程主要有：传达学习习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会等会议上的重要讲话精神、习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障》，纪念市人大设立常委会四十周年座谈会会议精神；对《洛阳市历史文化名城保护条例(草案)》进行二审；听取和审议市人民政府关于授予日本冈山市日中友好协会前任会长片山浩子、冈山市民佐藤安男“洛阳市荣誉市民”称号的报告，关于洛阳市2019年度企业国有资产(不含金融企业)管理情况专项报告和洛阳市2019年度国有资产管理情况综合报告，关于洛阳市2020年市级预算调整方案(草案)的报告，关于公共法律服务体系建设情况的报告，关于市十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；听取和审议市中级人民法院关于市十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市人民检察院关于市十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；审议关于对《市人民检察院关于公益诉讼检察工作情况的报告》审议意见落实情况的报告；人事任免事项。会议听取并研究了上述有关事项。

　　会议还研究了其他事项。（记者 智慧 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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