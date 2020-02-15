河科大甘薯产业团队发挥人才技术优势 “岭上硒薯” 土里“掘金”

金秋时节，伊川县鸦岭镇樊店村漫山遍野的红薯喜迎收获。田间地头，拖拉机隆隆驶过，带动铁犁深翻出层层土浪，一块块深红色的红薯“破土而出”。新鲜的红薯来不及拉回家，直接在地里分拣、上秤、装箱，通过物流进城，走进千家万户。

金秋时节，伊川县鸦岭镇樊店村漫山遍野的红薯喜迎收获。田间地头，拖拉机隆隆驶过，带动铁犁深翻出层层土浪，一块块深红色的红薯“破土而出”。新鲜的红薯来不及拉回家，直接在地里分拣、上秤、装箱，通过物流进城，走进千家万户。

“咱们的红薯不一般，叫‘岭上硒薯’，又糯又甜，关键还有‘硒’元素，能卖上2块钱一斤。”花甲之年的王学道是种庄稼的老把式，黝黑的面庞泛着红光，他从来没有想到，在望天收的山坡地里，能靠种红薯种出“万元田”。

“苦劳和收益归咱们老百姓，功劳要归河南科技大学的‘大专家’侯教授。”王学道话锋一转。他口中的“大专家”，叫侯文邦，是河南科技大学农学院现代农业研究所所长。脱贫攻坚战打响以来，侯文邦团队坚持“把论文写在大地上”，从洛阳农业实际出发，致力于甘薯技术研发和推广，有力推动了“岭上硒薯”产业发展和品牌建设。

走进河南科技大学农学院甘薯组培中心，实验仪器琳琅满目，瓶瓶罐罐里装满了红薯芽尖。经过实验室组织培养，这些幼稚薯苗将摆脱病毒侵扰，成为优质脱毒种薯苗。“种红薯也是一项高科技。”侯文邦笑着说。红薯种植是洛阳的特色产业，而红薯病毒是影响红薯产量和质量的最大障碍。如今，他们承担的甘薯脱毒快繁技术与产业化应用项目，通过组培的方式有效突破了红薯病毒的瓶颈，极大提高甘薯的商品率。

“技术之美，不在于高精尖，而在于回馈社会的温暖。”在侯文邦看来，让甘薯栽培技术走出实验室,走进田间地头,去解决农业生产的痛点，给群众带来财富，实现土里“掘金”，才是最重要的课题。

在河洛乡村曾流传着一句顺口溜，“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活”。它描述了在粮食供应紧张时代人们与红薯的紧密联系，那时候种红薯是为了充饥。如今，随着人们生活水平的提高和膳食结构的改善，鲜食红薯迎来了“春天”。

特别是2018年，河南地质部门勘察发现，伊洛河流域局部地区是河南省为数不多的富硒地区之一，并精准圈出了以伊川为核心的富硒土壤富集带。

当时，侯文邦敏锐地意识到，这或将成为红薯种植产业转型发展的“风口”。很快，具有红薯种植传统的鸦岭镇与河南科技大学一拍即合，双方共同推动产学研合作，打造现代富硒红薯产业园区，叫响“岭上硒薯”品牌，引领群众脱贫致富。

“好产品要种得好，更要卖得好。”侯文邦坦言，现在一个较为普遍的现象是，抓“产”的办法多，抓“销”的招数少，所以，“岭上硒薯”一开始就在谋划产业谁来带、产品如何销、市场怎么连的大问题。

在产业发展中，河南科技大学联合鸦岭镇按照“科研院所+合作社+深加工+电商+农户”的模式，抓好农村电子商务和仓储物流设施建设，用好“岭上硒薯”区域公共品牌，让经过“梳妆打扮”的小红薯通过直播带货、农超直供等渠道闯出了大市场。

据统计，鸦岭镇“岭上硒薯”种植面积已达7000亩，辐射伊川发展富硒红薯种植5万亩。以“岭上硒薯”品牌建设为样板，河南科技大学甘薯产业团队的技术服务还辐射汝阳、汝州等区域，真正实现了“小产业做出大文章、小产业走出致富路”。（记者 白云飞）