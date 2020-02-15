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助力疫情防控，洛阳每个社区都将建立1支10人以上消毒队伍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 17:48

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市爱卫办获悉，洛阳已积极展开秋冬季病媒生物预防控制和预防性消毒工作，助力疫情防控。

　　按照部署，洛阳市每个社区都将建立1支10人以上的预防性消毒队伍，确保能及时开展预防性消毒工作。同时，洛阳市爱卫办将组织开展预防性消毒工作技术培训，积极筹备预防性消毒物资，并开展预防性消毒演练，确保预防性消毒工作能取得实效。

　　近期，洛阳将按照“环境治理为主，化学防制为辅”的综合预防控制方针，集中开展以治理垃圾、污水、旱厕、农贸市场等病媒生物滋生地为主的环境综合整治活动，重点治理辖区内废品回收站、汽车修理业、园林花木、环卫保洁等行业。

　　此外，洛阳将深入贯彻《河南省爱国卫生条例》，进一步加大控烟工作力度，加强无烟医院、无烟学校、无烟党政机关建设。到今年年底，全市将培育命名30家无烟单位；到2022年年底，争取所有公共场所、医疗机构、学校、机关及企事业单位达到无烟单位标准。

　　洛阳市爱卫办呼吁大家从自身做起、从每个庭院做起，积极行动，预防疾病，共同营造良好的卫生健康环境。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 齐晓莉)
[ 责任编辑：席倩倩]
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