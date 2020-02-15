今冬明春洛阳国土绿化再掀高潮 预计营造林40万亩左右

进入秋冬季，又到一年一度植树造林的好时令，一场国土绿化提速提质的人民战争已在河洛大地打响。记者从11日召开的洛阳市沿黄绿化观摩暨今冬明春国土绿化工作动员会上获悉，今冬明春，洛阳将立足黄河流域生态保护，以沿黄生态廊道建设为重点，再掀国土绿化提速提质行动高潮，预计实施营造林40万亩左右，持续为河洛大地添绿添彩。

进入秋冬季，又到一年一度植树造林的好时令，一场国土绿化提速提质的人民战争已在河洛大地打响。记者从11日召开的洛阳市沿黄绿化观摩暨今冬明春国土绿化工作动员会上获悉，今冬明春，洛阳将立足黄河流域生态保护，以沿黄生态廊道建设为重点，再掀国土绿化提速提质行动高潮，预计实施营造林40万亩左右，持续为河洛大地添绿添彩。

绿色是高质量发展的底色。“十三五”以来，洛阳认真践行习近平生态文明思想，持之以恒、久久为功，累计完成全域造林195万亩，森林抚育376万亩，森林覆盖率达到45.3%，远高于全国、全省平均水平，群众生态获得感、幸福感更加充盈。

作为黄河流域重要节点城市，洛阳生态优势明显，生态都市圈建设呼之欲出。今年，洛阳将把沿黄生态廊道建设作为重中之重，以小浪底库区周边、畛河下游两岸为重点，尽快实现新安、孟津之间绿化贯通，着力把沿黄生态廊道打造成黄河沿线重要的绿色屏障、展示黄河风光的重要窗口。

经过持续造林绿化，河洛大地的绿色更加浓郁。今后，荒山绿化、困难地造林、矿山修复、森林抚育将成为造林攻坚主战场。今冬明春，洛阳将在巩固提升廊道绿化基础上，强力实施廊道沿线荒山荒坡绿化，力啃困难地造林“硬骨头；在洛河、伊河沿线，故县水库、前坪水库、陆浑水库周边等适宜区域实施飞播造林，营造常绿树、彩叶树、阔叶树混交的景观林；结合露天矿山整治、绿色矿山建设及废弃矿山治理“三山”整治攻坚，在新安、偃师、栾川、宜阳等重点地区大力实施矿区绿化，让遭到破坏的矿山植被重披“绿装”。此外，在南部生态涵养区要大力实施森林抚育改造，进一步提升森林质量。

同时，洛阳将把国土绿化与农村人居环境改善、沟域经济发展紧密结合，坚持“一村万树、见缝插绿(竹)”，大力实施乡村绿化美化，积极推进林下经济建设，加快创建森林特色小镇、森林乡村，让绿水青山加速转变为“金山银山”。

国土绿化，久久为功。洛阳市林业局总工程师王立伟表示，下一步，将坚持造林项目化和项目标准化、示范化，全面压实责任，紧盯时间节点，健全多元化国土绿化投入机制和长效管护机制，确保栽一片、成一片，不断厚植黄河流域生态保护和高质量发展的绿色底色。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）