注意！连霍高速新安站往涧西站方向互通匝道封闭，需绕行

今日，洛报融媒记者从新安县相关部门了解到，因济洛西高速与连霍高速西互通立交工程施工需要，连霍高速新安站往涧西站方向互通匝道封闭，通过高速公路往返洛阳市区与新安县需绕行。

今日，洛报融媒记者从新安县相关部门了解到，因济洛西高速与连霍高速西互通立交工程施工需要，连霍高速新安站往涧西站方向互通匝道封闭，通过高速公路往返洛阳市区与新安县需绕行。

交通管制范围

连霍高速转宁洛高速匝道封闭：走连霍高速由洛阳站往涧西站方向互通匝道封闭，走连霍高速由新安站往涧西站方向互通匝道封闭；

宁洛高速由南向西匝道封闭：由涧西站往新安站方向互通匝道封闭；

保留宁洛高速(涧西站往洛阳站方向)往东方向匝道。

注意图中封闭点

交通管制时间

即日起至2020年12月30日。

绕行方式

从新安站往市区方向的车辆，请绕行连霍高速洛阳站、孟津站；

从涧西站往新安站方向的车辆，请绕行新310国道或洛新快速路；

从洛阳站、孟津站往新区方向，请绕行洛吉快速、王城大道或二广高速。

温馨提示

途经上述路段的车辆请按照路面提示标志和引导标志绕行，出行前请合理规划最佳行驶路线。

延伸阅读

即日起，701路、702路城际公交发车时间有变。

701路(新安——洛阳站)

平均每8分钟一班

新安汽车站发车时间：5:00——18:00

洛阳汽车站发车时间：6:20——19:00

702路(新安——龙门高铁站)

平均每20分钟一班

新安汽车站发车时间：5:30——17:30

高铁站发车时间：6:20——18:30

（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 刘小江 文/图）