注意！连霍高速新安站往涧西站方向互通匝道封闭，需绕行

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今日，洛报融媒记者从新安县相关部门了解到，因济洛西高速与连霍高速西互通立交工程施工需要，连霍高速新安站往涧西站方向互通匝道封闭，通过高速公路往返洛阳市区与新安县需绕行。
今日，洛报融媒记者从新安县相关部门了解到，因济洛西高速与连霍高速西互通立交工程施工需要，连霍高速新安站往涧西站方向互通匝道封闭，通过高速公路往返洛阳市区与新安县需绕行。
交通管制范围
连霍高速转宁洛高速匝道封闭：走连霍高速由洛阳站往涧西站方向互通匝道封闭，走连霍高速由新安站往涧西站方向互通匝道封闭；
宁洛高速由南向西匝道封闭：由涧西站往新安站方向互通匝道封闭；
保留宁洛高速(涧西站往洛阳站方向)往东方向匝道。
注意图中封闭点
交通管制时间
即日起至2020年12月30日。
绕行方式
从新安站往市区方向的车辆，请绕行连霍高速洛阳站、孟津站；
从涧西站往新安站方向的车辆，请绕行新310国道或洛新快速路；
从洛阳站、孟津站往新区方向，请绕行洛吉快速、王城大道或二广高速。
温馨提示
途经上述路段的车辆请按照路面提示标志和引导标志绕行，出行前请合理规划最佳行驶路线。
延伸阅读
即日起，701路、702路城际公交发车时间有变。
701路(新安——洛阳站)
平均每8分钟一班
新安汽车站发车时间：5:00——18:00
洛阳汽车站发车时间：6:20——19:00
702路(新安——龙门高铁站)
平均每20分钟一班
新安汽车站发车时间：5:30——17:30
高铁站发车时间：6:20——18:30
（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 刘小江 文/图）