古今辉映，重启古都自信之门—— 央视中秋晚会带给我们的启示与思考之一

历经一个“加长版”的国庆中秋假期，央视中秋晚会带来的喜悦与震撼仍未退却。从“一眼千年”的感触，到“盛世盛景”的抒怀，再到人们纷纷慕名前来，让应天门这一文旅打卡地“红上加红”……在洛阳举办的这台文化盛宴，已然超乎关注度暴增的飘红指数，照亮的是“古今辉映、诗和远方”的洛阳气质，开启的是千年古都的自信之门。

有些精彩场景注定成为永恒，有些闪光瞬间总能长驻人心。

历经一个“加长版”的国庆中秋假期，央视中秋晚会带来的喜悦与震撼仍未退却。从“一眼千年”的感触，到“盛世盛景”的抒怀，再到人们纷纷慕名前来，让应天门这一文旅打卡地“红上加红”……在洛阳举办的这台文化盛宴，已然超乎关注度暴增的飘红指数，照亮的是“古今辉映、诗和远方”的洛阳气质，开启的是千年古都的自信之门。

就在不久前，一篇题为《一扇门，重启神都遗失千年的自信》的网文，引发广泛共鸣。诚然，庚子年中秋夜，以应天门为缩影，拂去千年尘埃，泼洒时代浓墨，千年古都捧起一汪情与思的映月洛水，撑起一叶新时代的舞榭歌台。应天门宫阙重楼飞檐，中州路车水马龙霓虹，二里头、牡丹花、东方红……集文化底蕴、山水之美、时代脉动于一身的“洛阳元素”拨动全球华人心弦，央视秋晚所折射的“最美洛阳”，硬核正是一个城市的从容与自信。

有人说，当今中国，说起形容一座城的最美词眼，“古今辉映”算一个。其最终的指向，不只是城市外在的印记和标签，更是文化的内核和灵魂。优秀传统文化，是中华民族不能离别的精神家园，更是洛阳的底蕴所在、优势所在、魅力所在，塑造着一座城市的光荣和梦想。

“伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦。”“千年古都”所承载的，是华夏之源、国色天香、河图洛书展现的文明盛景，是指南针、造纸术、印刷术代表的开拓创新，是丝绸之路、大运河、万里茶道讲述的交流传奇。进入“十三五”，洛阳从新发展理念的火炉中汲取暖意，于副中心建设的浪尖上奋勇争先，令黄河文化蕴含的时代价值发光发热，让文化自信成为城市发展的动力之源。内在的文化，将这座城市“古”与“今”相连，在重现心灵原乡、满足精神需求的同时，激发一种“煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷”的澎湃动力，向着更广阔天地奔涌而去。

这是一脉“文”的古今辉映。通过保护固态、传承活态、发展业态，洛阳推动“老三篇”向“新三篇”转变，“东方博物馆之都”彰显厚重底蕴，“隋唐城遗址公园”重现神州盛景，“二里头夏都遗址”追溯华夏之源。就像应天门一样，多少沧桑，几经沉潜，这扇门缩塌为黄土下的残垣，成为洛阳文旅产业“有说头、没看头”的尴尬缩影。而通过历史文化遗产保护活化利用，如今的应天门，再现“隋唐第一门”雄姿，于中秋夜牵引亿万观众梦回隋唐盛世。“洛阳能够拿出来说的内容实在是太多！”央视秋晚总撰稿杨启舫“幸福的烦恼”，是河洛文化时代价值的生动注脚，更是对洛阳文化传承、弘扬、创新的充分肯定。

这是一座“城”的古今辉映。面对转型发展的阵痛，这座城市也曾跌入发展低谷，“千年古都”从洛阳人口中说出来，有焦虑和压力，更有不甘和激情。从古都复兴的人民夙愿中汲取智慧、凝聚力量，洛阳把文化自信刻印于城市向前的每一段征程，持续深化“9+2”工作布局，强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，掀起建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎新热潮。“洛阳创新”赋能“嫦娥”“蛟龙”“墨子”，时迁物换、革故鼎新的开拓精神激荡；“四河五渠”水清岸绿，游园、“乐道”移步换景，天人合一、道法自然的生态智慧闪烁；“洛玻”强势回归，“格力”走向神州，商贾胡貊、天下四会的开放气质再现；“地铁时代”“立交时代”降临，都市圈“朋友圈”扩大，十省通衢、天下之中的都市气魄扬起……这座城，正以全方位的深刻变革，标注出全新的历史坐标！

一轮明月照古今，诗和远方在洛阳。这样的古今辉映，是文化自我与现实自我的彼此加持，是古代辉煌和今日作为的上下呼应，是时代梦想和砥砺奋进的相互成全，它向上源于文化传统的传承创新、文化精神的浸透滋润，向下奔腾涌动、呼啸向前，激荡出“城之自信”的澎湃心潮。

“没有文明的继承和发展，没有文化的弘扬和繁荣，就没有中国梦的实现。”历史的锚，说到底是抛向远方的。站在决胜全面小康的历史节点，跟随民族复兴的时代步伐，紧握副中心建设的机遇使命，我们要让洛阳优秀传统文化舒展“生活场景”、激活“价值基因”，更好地熔铸于“中国精神、中国价值、中国力量”，把文化作为推动高质量发展的重要支点，用文化满足人民日益增长的美好生活需要，让文化成为战胜前进道路上风险挑战的重要力量源泉，壮阔铺展新时代“富有洛阳特色的高质量发展”的迤逦画卷。

“自信人生二百年，会当水击三千里。”重整行装再出发，“古今辉映”的洛阳，必将从容抵达一个又一个“诗和远方”。（洛 平）