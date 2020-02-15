方寸之间比谋略，黑白之间论英雄！今日上午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋比赛开枰，来自我市各行各业近200名围棋爱好者共聚一堂，在洛阳市棋类协会比赛场地内“以棋会友、纹枰对弈”。

方寸之间比谋略，黑白之间论英雄！今日上午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋比赛开枰，来自我市各行各业近200名围棋爱好者共聚一堂，在洛阳市棋类协会比赛场地内“以棋会友、纹枰对弈”。

围棋，争地之游戏，有“争”必有较量。比赛中，棋手们个个沉着冷静，在方寸棋盘间拼实力、斗智慧，现场只有一颗颗落子声牵引着比赛的进程，决定着胜负归属。

9时许，在第一轮比赛中，今年10岁的小棋手司马安“首战告捷”，他总结道：“对方实力和我旗鼓相当，此次能够胜出，很大原因是对方在收官时太大意，可见下棋时一定要冷静，不能浮躁。”

我市知名词作家、围棋“资深”爱好者柳江虹也参加了此次比赛。“我与围棋结缘30多年，如今大概能达到业余4段的水平，围棋入门易、下好难，这不仅仅是一项运动，更是一种文化。”柳江虹说，围棋作为国家级非物质文化遗产的“活态传承”，具有广泛的群众基础，十分可贵。洛阳作为“百段之城”“全国围棋之乡”，应该向更多群众普及围棋文化、讲好围棋故事。

“此次比赛主要面向业余围棋爱好者，设儿童组、少年组和成人组，最小选手5岁，最大的选手年过六旬。”洛阳市棋类协会负责人刘霞介绍，围棋是中华四艺之一，与河洛文化有着不解之缘，洛阳历史上的许多帝王将相、文人墨客都是“资深棋迷”。

那么，如今围棋文化在洛阳发展如何？刘霞说：“2005年，洛阳围棋职业段位总和达到100段，自此晋升‘百段之城’；2013年，洛阳被中国围棋协会正式授予‘全国围棋之乡’称号；2019年全国围棋定段赛收枰后，洛阳的职业棋手达38人，职业段位总和达142段，职业棋手人数和职业段位总和在国内都仅次于上海；今年10月9日，2020年全国围棋定段赛将在江苏省无锡市举行，我市有8名棋手报名参加这场素有‘围棋高考’之称的比赛，在国家级比赛中展现实力。”

近年来，我市通过举办围棋赛事、“围棋进校园”、围棋培训等方式，大力普及和推广围棋文化，使围棋爱好者群体不断壮大。此次比赛的举办，旨在为我市业余围棋爱好者提供一个交流切磋的平台，让更多市民了解围棋，激发对围棋运动的兴趣。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(记者 郭瑛/文 张光辉/图)