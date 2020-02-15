杨炳旭主持召开市政协十三届十三次常委会议

昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届十三次常委会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和近期全国、省、市重要会议精神，围绕“推动洛阳黄河流域生态保护持续提升”进行专题议政。

昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届十三次常委会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和近期全国、省、市重要会议精神，围绕“推动洛阳黄河流域生态保护持续提升”进行专题议政。

会议听取了市政府关于推进洛阳黄河流域生态保护情况的通报；听取了有关调研情况汇报；围绕“推动洛阳黄河流域生态保护持续提升”进行了议政发言。

会议强调，全市政协组织和广大政协委员要积极投身黄河生态保护第一线，努力当好参与者、示范者、引领者，以实际行动共筑望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽黄河新画卷，为黄河保护治理作出贡献。要紧紧围绕黄河安澜、沿黄生态廊道建设、“四河五渠”综合治理、黄河文化传承创新等课题，深入开展调查研究和协商议政活动，找到推动黄河流域生态保护的“金钥匙”，为党委政府科学决策和精准施策建务实之言、献发展之策、尽发展之力。要积极宣讲黄河生态保护决策部署，引领带动更多的人关心黄河、参与保护、助力发展，为推动黄河流域生态保护和高质量发展凝聚磅礴力量。

会议审议通过了关于撤销刘金辉、刘冰政协第十三届洛阳市委员会委员资格的决定；审议通过了有关人事事项。会议还邀请了有关专家围绕黄河流域生态保护作专题辅导报告。

副市长侯占国，市政协副主席张世敏、肖宏滨、孙君奎、张生伟、程相朝、魏世忠等参加会议。(记者 李三旺 通讯员 冯波)