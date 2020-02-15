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今天上午，晋城“购时惠”电商平台在山西晋城上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-27 11:56

　　今天上午，由洛阳日报报业集团和晋城市新闻传媒集团联手打造的晋城“购时惠”电商平台正式在山西晋城上线，这标志着洛报“购时惠”电商平台模式继2019年7月成功落地西安后再下一城，也是洛阳发力都市圈的一次生动实践。今后，晋城市市民随时通过手机下单，就能在家坐享“正品当日达”的网上购物服务。

　　“购时惠”电商平台是洛阳日报报业集团依托自身品牌和资源优势打造，自主研发的综合型网上商城，已取得29项计算机技术软件著作权，建有1个大型物流总仓，9个配送分拨中心，40余个特产直供基地，300多家品牌合作商，400余名投递配送员。运行4年多以来，“购时惠”商城注册会员已达20万人，日订单数超过5万单。

　　“购时惠”电商平台是洛报集团顺应传媒格局剧变的时代大势、成功探索出的一条报业创新发展之路。此次晋城“购时惠”电商平台的成功上线，既是对“购时惠”电商平台推广发展的又一次特别助力，也是各地报业之间抱团取暖、优势互补、合作共赢、创新发展的又一典范。

　　晋城市位于山西省东南部、晋豫两省接壤处，是华夏文明的发源地之一，与洛阳各领域交流密集，互通频繁。晋城“购时惠”电商平台正式上线后，将实现与洛阳“购时惠”电商平台的互联互通。洛阳日报报业集团与晋城市新闻传媒集团将共同发挥各自在社会资源、市场资源、配送资源等方面的优势，打造晋东南与中原地区报商产品、地标产品交流通道。今后，不仅晋城市民可以享受到“购时惠”电商平台“正品当日达”优质购物服务，洛阳市民也可足不出户购买到正宗的沁水黄小米、高平大黄梨等晋城特色商品。

　　全国自办发行协会、山西省报协、河南省报协、晋城市新闻传媒集团、洛阳日报报业集团相关负责人，以及全国各地近30家报社相关负责人在现场见证了项目启动。(洛报融媒记者 李岚 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利]
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