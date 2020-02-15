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顶尖科技亮相！2020第五届洛阳国际机器人暨智能装备展览会今日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 12:40

　　看工业机器人挥舞机械臂做精细操作，听服务机器人讲有趣的小故事，戴上VR设备体验虚拟现实……今日上午，2020第五届洛阳国际机器人暨智能装备展览会在洛阳会展中心盛大开幕。

　　2020第五届洛阳国际机器人暨智能装备展览会由洛阳市人民政府主办、天津振威展览股份有限公司携手洛阳会展中心联合承办，以“打造中原机器人中心推动智能装备业升级”为办展宗旨，招展范围涵盖机器人、工业自动化、智能制造，展会重点展示工业机器人、增材制造、智能传感、智能物流，突出智能制造的过程化及终端化。

　　记者在现场内看到，1.2万平方米的展馆内人潮涌动，顶尖科技产品琳琅满目，百余家国内外机器人与智能装备企业竞相秀出压箱底的“拿手活”，为到场观众呈现出了一场新潮、尖端的科技盛宴。

　　据了解，洛阳国际机器人展已连续五届在洛阳举办，累计吸引来自全球10多个国家和地区的近500家机器人及智能装备企业参展，ABB、西门子、中国航天等世界500强企业，发那科、库卡、安川等国际机器人“四大家族”，沈阳新松、欢颜机器人、科沃斯机器人、上海新时达等国内上市公司，日本OTC、日本电装、丹麦优傲等行业具有代表性的国际企业，以及中信重工、科慧股份、北京博奥、杨森精密、西普凌锐、深之蓝、东岳航空等国内领军企业纷纷到场，展会专业化和国际化凸显展会效益逐步提升、品牌影响力不断扩大，已成为洛阳智能装备产业交流展示的重要平台。

　　2020第五届洛阳国际机器人暨智能装备展览会自今天开始，将持续至9月27日，请感兴趣的市民或企业不要错过。(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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