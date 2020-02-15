省级权限下放 要接住更要用好（城长观察）

“拟向郑州、洛阳下放部分省级管理权限。”近日召开的河南省十三届人大常委会第二十次会议审议相关决定(草案)，依据宪法和法律的规定，明确放权中的原则性、基本性、程序性问题，确保这项重大改革于法有据、有序进行，引发了各方关注和热议。用好用足这一政策红利，对洛阳意义重大、影响深远。

“拟向郑州、洛阳下放部分省级管理权限。”近日召开的河南省十三届人大常委会第二十次会议审议相关决定(草案)，依据宪法和法律的规定，明确放权中的原则性、基本性、程序性问题，确保这项重大改革于法有据、有序进行，引发了各方关注和热议。用好用足这一政策红利，对洛阳意义重大、影响深远。

一个城市的跨越发展，总离不开机遇垂青、政策加持。省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会明确提出，“依法赋予洛阳部分省级权限，支持洛阳在部分领域先试先行”。这是省委省政府站位国家战略、河南大局，支持洛阳建设副中心城市的具体举措，也是洛阳提升城市地位的必然要求、增强区域竞争力的关键一招、优化营商环境的重要契机。顺势而为、乘势而上，积极争取和承接下放省级权限，既接得住、接得稳，又用得好、用得活，才能形成推动洛阳副中心城市建设的合力。

何为接得住、接得稳？就是让“政策”精准对接自身所需，确保不能落空虚化。今年以来，我市在市级层面成立副中心城市建设工作领导小组和11个专班，建立了向上对接、内部协调、对外联动、督导考核等工作机制，既积极承接了省里下放的10余项省级管理权限，也谋划安排了1337个总投资1.6万亿元的重大项目，还与济源、平顶山等地深度对接破题区域协调发展，确保了各项工作接天立地、持续发力、久久为功。

如何用得好、用得活？就是让“权限”转化为现实生产力。我省向河南自贸区下放部分省级经济社会管理权限后，普莱柯生物申请“兽药生产许可证”不再来回跑，办证时间从以前的60天压缩到4天，疫苗新产品投产日期大大提前。以“省级权限下放”为契机，自贸区洛阳片区不降标准、优化流程，在政府简政放权、贸易便利化、金融创新等诸多方面实现了突破，成为洛阳制度创新的“试验田”、对外开放的“排头兵”。

归根结底，“省级权限下放”不只是权力“下放”，更是为发展“赋能”。立足洛阳发展实际需要和承接下放权限实际能力，我们要解放思想、大胆争取，围绕痛点堵点，聚焦重点领域，把事关洛阳经济社会长远发展的权限提出来、争取来。要依法合规、充分论证，做好合法性、科学性和可行性论证工作，确保有理有据、有力有效。要分步实施、协同推进，明确具体承接的举措、方式和节点，加快节奏、积极作为、完善机制，真正让政策红利为洛阳发展“釜底加薪”，为副中心城市建设激发新活力、增添新动力。(郭旭光)