洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：大步奔向美好新生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-23 08:14

　　又是一年丰收时，又是一个丰收节。

　　在栾川七里坪村老君山广场，山里人以大地为布，用新收获的玉米、辣椒、板栗等农产品，拼出色彩斑斓的“五谷丰登图”；在宜阳七彩花海沟域经济示范带，“中国农民丰收节”洛阳市主会场庆祝活动精彩上演。从河洛农产品展到洛阳名优农特新品展，再到河洛农机、沟域经济及脱贫攻坚成果展，丰富多彩的活动让丰收节成了一场农业嘉年华……放眼河洛山乡，大地披上彩装，脸颊溢满欢笑，一幅幸福美好的秋收画卷跃然眼前。

　　在第三个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚慰问，寄语在全社会形成关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，让乡亲们的日子越过越红火。是啊，丰收是亿万农民最美的期盼，它不仅意味着物质的充裕，意味着无可替代的安全感，更意味着蒸蒸日上的红火日子。正所谓“春种一粒粟，秋收万颗子”，从一定意义上讲，这“万颗子”也是希望的“子”、幸福的“子”，是包裹着美好未来的“子”。而丰收年里庆丰收，激荡的也必将是乡亲们追求幸福生活的信心与力量。

　　有人说，今年的丰收来之不易，丰收节亦有着非凡意义。的确，今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，而突如其来的新冠肺炎疫情，更为这个特殊年份增添了特别意味。今年以来，从精心统筹战“疫”与战“贫”，到千方百计打通春耕“堵点”；从力度不减改造完善农村基础设施、人居环境和公共服务，到更大力度发展特色农业、沟域经济，再到创新推出统筹线上线下的消费扶贫“5+”模式、扶贫产品“五进”行动……疫情挑战之下，洛阳不曾放缓追求农业强、农村美、农民富的脚步，竭力让每个乡村、每位乡亲在全面小康路上不掉队，在乡村振兴路上跟上趟，获得更高层次上的“丰收”。

　　不懈的努力带来丰收的喜悦，长久的丰收源自持续的奋斗。今天，脱贫奔小康，这个中华儿女孜孜以求的千年梦想触手可及，而在距离年底为数不多的日子里，每一天都可谓“圆梦日”，都需要我们憋足一口气、铆足一股劲，全力冲刺、决战决胜。同时，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”，诚需我们抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接，坚持以产业兴旺为重点发展特色产业，以生态宜居为关键打造美丽家园，以乡风文明为保障深化文明创建，以治理有效为基础建设和谐乡村，以生活富裕为根本增进民生福祉，让乡亲们过上越来越好的日子。

　　春华秋实，岁物丰成。值此金秋时节，让我们怀揣丰收喜悦、砥砺奋进斗志，坚决啃下脱贫攻坚最后硬骨头，乘势而上开启乡村振兴新征程，大步奔向美好新生活！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳望朝岭立交完工!9月底前，将与翠...
  • 李亚在调研“十一”前拟完工城建重点...
  • “时代楷模”陈俊武：“洛阳是一个正...
  • 9月26日至10月18日，来洛阳市隋唐城遗...
  • 【组图】秋分节气来到 洛城秋意渐浓
  • 谷子丰收笑开颜
  • 济源市政协调研组来洛
  • 河南拟向郑州、洛阳下放部分省级管理权限
  • 客家之源纪念馆封顶 预计明年9月建成投用
  • 央视秋晚落户洛阳引发网友强烈共鸣 开...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月22日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    英姿飒爽、整装待发 洛...
    【组图】秋分节气来到 ...
    洛阳望朝岭立交完工!9...
    洛阳市医疗保障中心揭...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605