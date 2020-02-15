洛平：大步奔向美好新生活

又是一年丰收时，又是一个丰收节。

又是一年丰收时，又是一个丰收节。

在栾川七里坪村老君山广场，山里人以大地为布，用新收获的玉米、辣椒、板栗等农产品，拼出色彩斑斓的“五谷丰登图”；在宜阳七彩花海沟域经济示范带，“中国农民丰收节”洛阳市主会场庆祝活动精彩上演。从河洛农产品展到洛阳名优农特新品展，再到河洛农机、沟域经济及脱贫攻坚成果展，丰富多彩的活动让丰收节成了一场农业嘉年华……放眼河洛山乡，大地披上彩装，脸颊溢满欢笑，一幅幸福美好的秋收画卷跃然眼前。

在第三个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚慰问，寄语在全社会形成关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，让乡亲们的日子越过越红火。是啊，丰收是亿万农民最美的期盼，它不仅意味着物质的充裕，意味着无可替代的安全感，更意味着蒸蒸日上的红火日子。正所谓“春种一粒粟，秋收万颗子”，从一定意义上讲，这“万颗子”也是希望的“子”、幸福的“子”，是包裹着美好未来的“子”。而丰收年里庆丰收，激荡的也必将是乡亲们追求幸福生活的信心与力量。

有人说，今年的丰收来之不易，丰收节亦有着非凡意义。的确，今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，而突如其来的新冠肺炎疫情，更为这个特殊年份增添了特别意味。今年以来，从精心统筹战“疫”与战“贫”，到千方百计打通春耕“堵点”；从力度不减改造完善农村基础设施、人居环境和公共服务，到更大力度发展特色农业、沟域经济，再到创新推出统筹线上线下的消费扶贫“5+”模式、扶贫产品“五进”行动……疫情挑战之下，洛阳不曾放缓追求农业强、农村美、农民富的脚步，竭力让每个乡村、每位乡亲在全面小康路上不掉队，在乡村振兴路上跟上趟，获得更高层次上的“丰收”。

不懈的努力带来丰收的喜悦，长久的丰收源自持续的奋斗。今天，脱贫奔小康，这个中华儿女孜孜以求的千年梦想触手可及，而在距离年底为数不多的日子里，每一天都可谓“圆梦日”，都需要我们憋足一口气、铆足一股劲，全力冲刺、决战决胜。同时，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”，诚需我们抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接，坚持以产业兴旺为重点发展特色产业，以生态宜居为关键打造美丽家园，以乡风文明为保障深化文明创建，以治理有效为基础建设和谐乡村，以生活富裕为根本增进民生福祉，让乡亲们过上越来越好的日子。

春华秋实，岁物丰成。值此金秋时节，让我们怀揣丰收喜悦、砥砺奋进斗志，坚决啃下脱贫攻坚最后硬骨头，乘势而上开启乡村振兴新征程，大步奔向美好新生活！（洛平）