洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳望朝岭立交完工!9月底前，将与翠云峰立交“牵手”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 21:45

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛北板块重要节点——望朝岭立交实现全面完工。随着王城大道快速路北段工程即将完工，9月底前，该立交将与翠云峰立交“牵手”，并可直通连霍高速洛阳站。

　　望朝岭立交位于机场路和王城大道快速路交会处，同时也是实现机场与翠云峰立交连接的重要控制性工程。该立交北起连霍高速引线，南与王城大道快速路衔接，西至洛阳机场，向东通达翠云峰立交。

　　目前，该立交主体及10条匝道已经整体完工，具备通车条件，望朝岭立交西向南、南向西等匝道已全面开放。按照洛阳市委市政府城建重点项目“百日攻坚”部署，王城大道快速路的望朝岭立交至连霍高速段、翠云峰立交与望朝岭立交联络线等两项工程正在最后扫尾阶段。因此，望朝岭立交向东、向北两个方向的交通暂时仍未放行。

　　按照计划，王城大道快速路的望朝岭立交至连霍高速段、翠云峰立交与望朝岭立交联络线都将在9月29日前完工。届时，望朝岭立交所有10条匝道将全面放行，该立交枢纽作用将全面展现。连霍高速洛阳站下站后的车辆，可通过该立交快速通达中心城区各个方向。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 曹淼亮 王宇峰)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛...
  • 洛阳滨河南路李楼段建成通车后 白碛村...
  • 洛阳多部门、多行业的工作者默默坚守...
  • 快讯！“中国农民丰收节”洛阳市庆祝...
  • 洛阳今冬供暖时间定了！遇到这种情况...
  • 庆丰收，喜看洛阳乡村别样美
  • 洛阳籍知名歌手田华：让音乐传递浓浓...
  • 业内人士提醒：买卖二手房时 户口迁移...
  • 洛阳制造业高质量发展基金首批项目今...
  • 逾百项“清华黑科技”同台竞技 已有十...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月21日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    2020年中央广播电视总...
    庆丰收，喜看洛阳乡村...
    秋风起，蟹脚肥 洛阳市...
    洛宁县：建好“四好农...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605