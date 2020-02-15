洛阳望朝岭立交完工!9月底前，将与翠云峰立交“牵手”

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛北板块重要节点——望朝岭立交实现全面完工。

今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛北板块重要节点——望朝岭立交实现全面完工。随着王城大道快速路北段工程即将完工，9月底前，该立交将与翠云峰立交“牵手”，并可直通连霍高速洛阳站。

望朝岭立交位于机场路和王城大道快速路交会处，同时也是实现机场与翠云峰立交连接的重要控制性工程。该立交北起连霍高速引线，南与王城大道快速路衔接，西至洛阳机场，向东通达翠云峰立交。

目前，该立交主体及10条匝道已经整体完工，具备通车条件，望朝岭立交西向南、南向西等匝道已全面开放。按照洛阳市委市政府城建重点项目“百日攻坚”部署，王城大道快速路的望朝岭立交至连霍高速段、翠云峰立交与望朝岭立交联络线等两项工程正在最后扫尾阶段。因此，望朝岭立交向东、向北两个方向的交通暂时仍未放行。

按照计划，王城大道快速路的望朝岭立交至连霍高速段、翠云峰立交与望朝岭立交联络线都将在9月29日前完工。届时，望朝岭立交所有10条匝道将全面放行，该立交枢纽作用将全面展现。连霍高速洛阳站下站后的车辆，可通过该立交快速通达中心城区各个方向。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 曹淼亮 王宇峰)