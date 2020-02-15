吃货福利！2020洛阳网百万粉丝节“半价吃洛阳”美食狂欢来了

乘风破浪，嗨爆洛阳！一场属于百万粉丝的狂欢岂能少了美食？今晚20时，2020洛阳网百万粉丝节“半价吃洛阳”美食狂欢将盛大开启，一大波半价美食福利来袭，用美食唤醒味道带来的记忆，用最实惠的活动来满足口腹之欲，这是一场专属洛阳吃货的美食狂欢！

乘风破浪，嗨爆洛阳！一场属于百万粉丝的狂欢岂能少了美食？今晚20时，2020洛阳网百万粉丝节“半价吃洛阳”美食狂欢将盛大开启，一大波半价美食福利来袭，用美食唤醒味道带来的记忆，用最实惠的活动来满足口腹之欲，这是一场专属洛阳吃货的美食狂欢！

今晚20时，“半价吃洛阳”美食狂欢活动将正式开启。在这个“半价狂欢夜”里，洛阳网将联合本地优质商家，给粉丝们发放消费券，用实实在在的福利，回馈广大粉丝们的支持。22日、23日、24日每晚20时，消费券领取入口也将开启，次日中午12时，揭晓消费券中奖名单，领取到消费券的网友消费时出示此消费券，即可享受福利价格。

据了解，参与2020洛阳网百万粉丝节“半价吃洛阳”美食狂欢活动的优质商家有苍月日式料理、阿平牛杂、杜康、托斯卡纳、一启茶、九路车站酒吧、noisy美妆乐园、极美影咖、耕夫一番、高烤小酒馆、麦盛斋、普咔茶、多米居酒屋、鲸洛炒酸奶、一亩心田甜品、撞色、齐祺鱼锅、丹静酒吧、熊姬手作茶物、鬼脸披萨、炭马来报等，这些商家将为洛阳网粉丝提供超多美食、甜品、茶饮等，预约就有机会抢到满减券，福利低至五折。

寻一店一味，品人间万味。为回馈广大吃货粉丝们的热情，今晚20时，2020洛阳网百万粉丝节还将同步推出“半价俱乐部”活动。原价1000元的洛海肴阳澄湖大闸蟹，秒杀价368元/20只；原价76元的齐祺渔锅2斤鱼票，秒杀价9.9元/张；原价32元的阿平牛杂单人工作餐，秒杀价19.9元/张……还有非常多低价美食，今晚20时准时开抢，您准备好了吗？

高烤小酒馆精致套餐、多米居酒屋双人品质套餐、阿平牛杂双人餐、12寸满爸超级汇纽约披萨、洛神岛景区门票……以上这些只是“半价吃洛阳”美食狂欢活动中“终极锦鲤”奖品的一部分。锦鲤大奖，独宠一人，参与本次活动的网友，均有机会获得终极锦鲤大奖，9月30日中午12时，终极锦鲤奖品进行开奖，或许中奖的就是您！

今晚20时，请广大粉丝关注洛阳网官方微信或官方电商平台，2020洛阳网百万粉丝节“半价吃洛阳”美食狂欢活动盛大开启，精彩不容错过！(记者 李珂尧)