洛阳“古都夜八景”全国征名活动正在进行

“古都夜八景”全国征名活动正在进行，古都洛阳的夜色备受瞩目。今天，让我们到洛邑古城、凌波湖和中原明珠塔，感受这座城市夜晚的十足活力。

“古都夜八景”全国征名活动正在进行，古都洛阳的夜色备受瞩目。今天，让我们到洛邑古城、凌波湖和中原明珠塔，感受这座城市夜晚的十足活力。

洛邑古城

位于老城区的洛邑古城被誉为“中原渡口”，园区内有文峰塔、文庙、妥灵宫等保护遗址，在继承和发展洛阳老城原有历史文化景观和人文气息的同时，将古风古韵与现代科技完美融合，展现不一样的古城魅力。

夜幕下的洛邑古城，灯火璀璨，游人如织。洛邑古城的“王牌”节目——文峰塔3D灯光秀，以文峰塔塔身为“屏幕”，通过现代的光影技术，千年古都的时代更迭与风云变幻呈现在游客眼前，流光溢彩，跨越时空。今年以来，“洛水惊鸿”演艺、器乐表演、汉服巡游、古城市集·夜游会等丰富多彩的夜游活动，让洛邑古城成为“古都夜八点”文旅消费品牌的热门打卡地。

凌波湖

凌波湖位于洛阳市体育中心，湖中小鱼嬉戏，岸边杨柳依依。自建成投用以来，洛阳市体育中心和凌波湖凭借优美的自然环境、专业的健身场地，成为市民健身、休闲的绝佳场所。如今，在凌波湖周边，现代建筑与凌泊湖绿水相映生辉。当夜幕降临时，湖边建筑流光溢彩，成为洛阳活力四射的夜景。

中原明珠塔

中原明珠塔是集商务、观光、旅游、餐饮、休闲、娱乐、电视传输为一体的综合性多功能建筑。作为全省第二高电视发射塔，中原明珠塔高278米，拥有4个专业频道，覆盖人口超过1000万。

中原明珠塔位于洛河畔，作为洛阳古典与现代相结合的城市标志性建筑物，成为摄影爱好者青睐的取景佳处。亮化后的中原明珠塔打破了黑夜的静谧，绚烂多变的灯光与应天门、天堂、明堂的夜景交相辉映，美轮美奂。(记者 李冰)