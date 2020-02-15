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洛阳“古都夜八景”征名活动正在进行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-18 08:07

　　眼下，面向全国的“古都夜八景”征名活动正在进行。今天，让我们走近开元湖音乐喷泉、上阳宫文化园和万安山，感受与众不同的古都夜景，或许能激发您的灵感。

　　开元湖音乐喷泉

　　开元湖音乐喷泉位于开元大道南侧、展览路中段，坐落于洛阳市的中轴线上，是集声、光、电、水于一体的高科技产物。喷泉总占地面积455亩，其中湖面面积273亩，以牡丹为主要造型，以水韵飞歌为主题，由水上、水面、水下三部分组成。喷泉可随音乐的起伏、灯光的变化而不断变换造型，真正实现了直线与曲线、点与面的完美组合。

　　夜幕降临，华灯初上，湖面波光粼粼，整个开元湖都笼罩在梦幻般的夜色中。伴随着音乐旋律，水幕和灯光交融着在空中翩翩起舞，喷泉时而激昂地冲上高空，时而轻柔舒缓地变换着不同的造型，深受市民和游客的喜爱，成为洛阳具有魅力的夜景之一。

　　上阳宫文化园

　　上阳宫文化园坐落在洛浦公园彩虹桥东侧，建筑风格为仿唐古建，整体气势恢宏，一期已建成观风殿、甘露殿、化成院和洞元堂四组建筑群，是以盛唐文化为主体脉络，融传统与现代于一体、文化与娱乐相结合的文旅综合体。其建成后发挥公益属性，推动文化惠民，致力于打造“市民休闲地，游客好去处，城市新亮点，洛阳新名片”。

　　每周，这里都会开展文化体验、美学讲座、国学文化讲座等形式多样的文化和演艺活动。2018年春节前夕，上阳宫文化园正式对外开放，宫灯展、春节庙会等节庆活动陆续举行。夜幕降临，华灯初上，漫步其中，让人梦回大唐。

　　万安山

　　万安山位于洛阳市东南15公里处，区位优势明显，交通十分便利。为了配合“古都夜八点”文旅消费品牌，万安山推出以“万安山看星星”为主题的系列活动，相继开启了万安山山顶公园和万安山高山牧场两个夜游景点。

　　仰望浩瀚星空，聆听草丛私语……随着“万安山看星星”和“宿万安山巅赏古都夜景”的品牌逐步深入人心，万安山已成为洛阳市民远眺夜色、仰望星空的首选。为了丰富夜间活动，万安山山顶公园和万安山高山牧场相继推出了首届国际帐篷音乐节、万安山星空帐篷露营、星空自助烧烤、星空露天电影、极光音乐节等系列活动，给游客带来全新的夜游体验。(记者 李冰)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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