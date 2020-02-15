邀您来起名！“古都夜八景”面向全国公开征名

记者昨日从市委宣传部获悉，为进一步提高我市的知名度和美誉度，提升“古都夜八点”文旅消费品牌内涵，充分展示洛阳夜间旅游的独特魅力，市委宣传部、市文化广电和旅游局和洛阳日报社现面向全国公开征集“古都夜八景”名称。

记者昨日从市委宣传部获悉，为进一步提高我市的知名度和美誉度，提升“古都夜八点”文旅消费品牌内涵，充分展示洛阳夜间旅游的独特魅力，市委宣传部、市文化广电和旅游局和洛阳日报社现面向全国公开征集“古都夜八景”名称。

据介绍，征集的名称须符合“古都夜八景”文化品位，有洛阳地方文化特色、体现时代潮流、符合城市气质；主题鲜明、文字简练、积极向上，便于记忆和传播，避免使用生僻字、歧义字、繁体字，从词组结构上建议参照洛阳“八大景”“八小景”的名称为宜，但避免与之重复；具备原创性、唯一性；每个项目名称4个汉字为宜，总字数为32个汉字，写明景点名称，并附上命名思路(包括创意理由和含义解释)，简明扼要。

征名范围为龙门石窟、洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、开元湖、洛浦公园、老城十字街、凌波湖、中原明珠塔、上阳宫、翠云峰、万安山、定鼎门、周山森林公园、朱樱塔、城市书房、广州市场(如有更适合的夜间游览文旅景点，可以另行推荐)。参评稿件应从建议征名的16个对象(或自选)中选择8个，另行推荐的项目应在洛阳全市具有广泛影响力和参与度，且适宜夜间游览。

本次活动分为公开征名、专家评审、结果公示三个阶段，最终结果将通过媒体对外发布，并对“古都夜八景”景观授牌，同期发布洛阳夜游特色线路。本次征集活动共设一等奖5名，二等奖20名，三等奖70名，并对获奖作品颁发证书。

主办方提醒，每个组织或个人只允许投稿一次，所有来稿均须为原创作品，内容健康、合法。来稿征名雷同的，则以投稿时间在前的优先。如本次征集活动无满意作品，另行邀请专家命名或重新征名。对入围作品，主办方可提出修改意见，修改后的版权和使用权归主办方所有。

即日起至9月25日，参评者可通过发送电子邮件的方式投稿，在电子邮件中注明姓名、联系方式及工作单位，并在电子邮件标题中注明“古都夜八景名称投稿”字样。投稿电子邮箱：gdybjzm@163.com。(记者 李冰)