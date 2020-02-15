洛平：下足创建的“绣花”功夫

兴洛湖公园空中“乐道”对外开放，给人以“人在空中走、景色美如画”的新鲜体验；市区路内泊位开启智能化停车模式缓解“停车难”，让市民文明出行更从容；广大志愿者参与108座城市书房监管，让“浓浓书香”更好抵达读者……金秋的洛阳，一针针城市治理的“绣花”功夫，“绣”出看得见、摸得着的幸福感。

兴洛湖公园空中“乐道”对外开放，给人以“人在空中走、景色美如画”的新鲜体验；市区路内泊位开启智能化停车模式缓解“停车难”，让市民文明出行更从容；广大志愿者参与108座城市书房监管，让“浓浓书香”更好抵达读者……金秋的洛阳，一针针城市治理的“绣花”功夫，“绣”出看得见、摸得着的幸福感。

习近平总书记曾经强调，要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。以文明城市创建推进城市治理现代化，工作千头万绪，越是如此，越不能粗枝大叶，越不能粗放推进。全国文明城市创建，是内涵的比拼、形象的比拼，更是细节的比拼。只有让治理的针脚更细密，城市的文明才能有效提升，百姓的生活才能更加美好，城市的颜值与气质才会更佳。

近年，我市把文明创建与城市治理结合起来，从群众最关心的问题抓起，既注重抓好交通出行、生态环保、水电气暖等城市建设难点，也注重解决好停车场、集贸市场、公厕等城市管理痛点。当中心城区最拥堵的地方仅去年一年就建成公共停车场53个，提供停车位15526个，当190座城市书房遍布街头，市民距“精神粮仓”只需15分钟时，当寸土寸金的城市“冒”出来273个小游园，让市民享受到“300米见绿、500米见园”的绿色红利，当暖气入户了、公厕变靓了、农贸市场升级了、蓝天白云变多了，群众对城市发展的获得感、幸福感和满意度越来越高。实践证明，只有聚焦问题、精准发力，城市建设提质和文明城市创建才能做到群众心坎上，也才能赢得群众的广泛支持。

毫无疑问，“绣花”是一门精细活儿，好的绣花人飞针走线，针针线线精细精准，恰到好处。创建文明城市是一项长期的系统性工作，贵在持之以恒，贵在持续深化，如果不在每一个环节、每一处细节上下功夫，就难以取得全局性胜利。

下足“绣花”功夫，需要坚持问题导向，较真碰硬，抓好“治堵”“治脏”“治差”等重点领域整改，确保动态整改、彻底清零、全面提升；推进城市精细化管理，自我“找茬”、自我加压，坚持“面子”“里子”并重，更加注重细节、重视细微，于小处见工作，在细处见水平，将城市管理渗透到每一个角落。同时，广大市民也应当涵养文明习惯，从细节做起，从点滴做起，规范出行、购物、驾车等行为，抵制不文明行为，培养文明自觉。如此心细如发、一丝不苟，不断打磨细节，才能“绣”出文明城市来。(洛平)